Ганебний звіт Amnesty International обурив українців. Зокрема, глава МЗС України Дмитро Кулеба порадив організації припинити створювати фальшиву реальність.

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Оксана Покальчук – директорка Amnesty International Ukraine – заявила, що кожна людина з українського офісу знає, що росія – відповідальна за злочини агресії проти України.

Окрім того, Покальчук наголосила, що значна частина команди – це люди, які були вимушені залишити все позаду, рятуючи себе та близьких від війни.

Український офіс не був долучений до підготовки чи написання тексту публікації. Зі свого боку представники і представниці українського офісу зробили все, що могли, аби цей матеріал не було оприлюднено,

– заявила Покальчук.

Директорка Amnesty International Ukraine заявила, що український офіс відмовився публікувати матеріал на сайті або перекладати його на українську.

Очільниця Amnesty International видала абсурдну заяву про "тролів"

Скандальний звіт Amnesty International розкритикували представники української влади. Зокрема:

президент Володимир Зеленський;

Дмитро Кулеба – глава МЗС України;

Олексій Резніков – міністр оборони України;

Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента.

Також свої обурені коментарі залишили багато українських правозахисників.

Тим часом Агнес Каламар – директорка організації – видала абсурдну заяву про "українських та російських тролів", які начебто атакують Amnesty International. Каламар побідкалася через "пропаганду війни" та "дезінформацію".

Арестович розповів, як росія корумпувала міжнародні організації

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що росія понад 20 років "працювала" над тим, аби отримувати від міжнародних організацій такі оцінки, які їй потрібні. Для цього країна-окупантка залучала свої спецслужби. Міжнародні організації корумпували та ставили на фінансування.

Звіт Amnesty International пробує амністувати державу-терористку

Зеленський під час звернення 4 серпня розкритикував цинічний звіт Amnesty International, який пробує амністувати державу-терористку й перекласти відповідальність з агресора на жертву. Український лідер заявив про аморальну вибірковість організації.

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