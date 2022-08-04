Раніше на резонансну заяву неурядової організації відреагували в Офісі Президента. Резніков теж наголосив, що те, що мільйони громадян мають дім, це заслуга виключно Сил оборони.

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Звіряче поводяться саме російські окупанти, – Резніков

Натомість глава Міноборони констатував: звіряча поведінка – саме у російських окупантів. Про це свідчать численні факти.

  • росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної,
  • росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених,
  • росіяни масово ґвалтують жінок та дітей, грабують,
  • росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу.

Amnesty International може втратити свій авторитет


Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет,
– наголосив Резніков.

У Міноборони запевнили, що Україна – це правова держава, яка всебічно аналізує всі події на війні. Проте свою армію нікому паплюжити не дозволить. Україна вірить у своїх військових, волонтерів, лікарів та рятувальників.

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Кулеба назвав звіт обурливим

Не міг залишитись осторонь і глава МЗС Дмитро Кулеба. Він зазначив, що заява Amnesty International є несправедливою та обурливою.

Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем та жертвою. Припиніть займатись створенням фільшивої реальності,
– сказав міністр.

Глава МЗС закликав організацію шукати правду, наприклад у пам'ять про загиблих 4 серпня внаслідок ворожого обстрілу Торецька.

Свої злочини росія закриває від міжнародної спільноти

Прокоментувала звіт і заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує "Суспільне". Вона нагадала, що війна в Україні триває ще з 2014 року і саме Київ звернувся до Міжнародного кримінального суду, аби розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності.

На відміну від росії, яка навпаки закриває всі свої злочини від міжнародної спільноти і не виконує рішення Європейського суду з прав людини,
– зазначила Маляр.

Маляр наголосила, що росіяни використовують тактику захоплення і утримання населених пунктів. Якщо ЗСУ чекатимуть росіян в полі, то окупанти займуть всі міста та села. Розміщення ППО відбувається для прикриття неба над населеними пунктами. Україна дбає про цивільне населення, організовуючи евакуацію людей з зони бойових дій.

Про що мовиться у звіті Amnesty International: коротко

  • Amnesty International стверджує, що ЗСУ розміщують свої позиції у цивільних об'єктах – житлових будинках, школах, лікарнях.
  • Така тактика суперечить міжнародному гуманітарному праву.
  • Організація проводила своє розслідування у квітні – липні у Харківській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях.
  • Вони вивчали місця, по яких гатили росіяни.

Дивіться у відео – Подоляк про те, що потрібно для переговорів з росіянами: