Під час наради під головуванням Володимира Зеленського розглянули низку невідкладних питань. Зокрема ті, які стосуються безпеки нашої держави.

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Говорили й про мобілізацію

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача були присутні ключові керівники сектору безпеки і оборони.

Найперше на засіданні обговорили питання щодо стану забезпечення Сил Оборони необхідним озброєнням та військовою технікою. Також на нараді заслухали звіти щодо виконання попередніх рішень Ставки верховного головнокомандувача.

Окремо учасники наради заслухали звіт щодо перебігу загальної мобілізації в Україні та доповідь щодо продовження дії Зведеного плану територіальної оборони. Щодо усіх заслуханих питань ухвалили відповідні рішення.

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Окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. За попередньою інформацією, пошкоджено житлові будинки, в яких вибиті вікна та пошкоджений дах. Жертв та постраждалих, на щастя, немає.

Під ворожим вогнем уночі опинився і Харків – росія ракетами С-300 влучила у промисловий об'єкт. Також унаслідок обстрілу утворилися 2 вирви діаметром 7 та 8 метрів.

Також росія завдала ударів по Запоріжжю. Руйнувань зазнала багатоповерхівка та декілька приватних будинків, 1 людина постраждала.

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