Ворог надзвичайно небезпечний. Він не лише обстрілює українські міста ракетами, а ще й може влаштовувати провокації. Однією із них цілком могла бути інформація про замінування у Тернополі, Рівному та Вінниці.

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Людей евакуйовують з вокзалу

Як розповів мер Тернополя Сергій Надал об 12:33, з приміщень залізничного вокзалу, а також Центрального універмагу евакуюють людей. Наразі там працюють служби, які займаються пошуком вибухонебезпечних предметів.

Є інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку. Будь ласка, не йдіть у цьому напрямку і не підходьте близько до будівель. Деталі повідомлю згодом,

– наголосив він.

Невдовзі надійшла інформація і з Рівного. Там спецслужбам повідомили про ймовірне замінування відразу кількох об'єктів. У Нацполіції, передає Суспільне, станом на 13:00 за всіма вказаними адресами влаштовують перевірку на наявність вибухівки.

Самі повідомлення службовці отримали близько 12:00. Тоді повідомлялось про можливе мінування як залізничного, так і автовокзалу. Крім того, під загрозою була вулиця, неподалік якої розташований центральний ринок.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та всі екстерні служби. Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території,

– зауважила пресофіцерка поліції області Юлія Мозоль.