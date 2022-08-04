Во время совещания под председательством Владимира Зеленского был рассмотрен ряд неотложных вопросов. В частности, те, которые касаются безопасности нашего государства.

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Говорили и о мобилизации

На заседании Ставки верховного главнокомандующего присутствовали ключевые руководители сектора безопасности и обороны.

В первую очередь на заседании обсудили вопросы состояния обеспечения Сил Обороны необходимым вооружением и военной техникой. Также на совещании заслушали отчеты по выполнению предыдущих решений Ставки верховного главнокомандующего.

Отдельно участники совещания заслушали отчет о ходе общей мобилизации в Украине и доклад о продолжении действия Сводного плана территориальной обороны. Относительно всех заслушанных вопросов было принято соответствующие решения.

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оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. По предварительной информации, повреждены жилые дома, в которых выбиты окна и повреждена крыша. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Под вражеским огнем ночью оказался и Харьков – россия ракетами С-300 попала в промышленный объект. Также в результате обстрела образовались 2 воронки диаметром 7 и 8 метров.

Также россия нанесла удары по Запорожью. Разрушены многоэтажка и несколько частных домов, 1 человек пострадал.

Интересно – потери оккупантов по состоянию на 4 августа: смотрите видео