Во время совещания под председательством Владимира Зеленского был рассмотрен ряд неотложных вопросов. В частности, те, которые касаются безопасности нашего государства.
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Говорили и о мобилизации
На заседании Ставки верховного главнокомандующего присутствовали ключевые руководители сектора безопасности и обороны.
В первую очередь на заседании обсудили вопросы состояния обеспечения Сил Обороны необходимым вооружением и военной техникой. Также на совещании заслушали отчеты по выполнению предыдущих решений Ставки верховного главнокомандующего.
Отдельно участники совещания заслушали отчет о ходе общей мобилизации в Украине и доклад о продолжении действия Сводного плана территориальной обороны. Относительно всех заслушанных вопросов было принято соответствующие решения.
162-й день полномасштабной войны: главное
- оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. По предварительной информации, повреждены жилые дома, в которых выбиты окна и повреждена крыша. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.
- Под вражеским огнем ночью оказался и Харьков – россия ракетами С-300 попала в промышленный объект. Также в результате обстрела образовались 2 воронки диаметром 7 и 8 метров.
- Также россия нанесла удары по Запорожью. Разрушены многоэтажка и несколько частных домов, 1 человек пострадал.
Интересно – потери оккупантов по состоянию на 4 августа: смотрите видео