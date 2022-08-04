росіяни ракетами обстріляли Запоріжжя

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

Увага У Миколаєві – знову потужні вибухи: під обстріли потрапили два райони міста

Cьогодні, близько 3.30 ранку, під час повітряної тривоги, ворог вдарив по околицях одного з районів міста. Зафіксовано два "прильоти",

– повідомив Анатолій Куртєв .

Руйнувань зазнала багатоповерхівка та декілька приватних будинків.

Чиновник закликав містян не ігнорувати сповіщення про повітряну небезпеку та обов'язково йти до безпечних місць.

Наслідки обстрілу

Олександр Старух – голова Запорізької ОВА повідомив, що одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в району села Вільноандріївка. Постраждалих немає.

Ракетного обстрілу зазнав об'єкт інфраструктури в Заводському районі обласного центру – зафіксовано два прильоти,

– зазначив Олександр Старух.

Водночас внаслідок обстрілу Заводського району є постраждалий, який отримав поранення від осколків скла. За даними ОВА, він у задовільному стані.

Хронологія атаки росіян цієї ночі:

Близько 4 години ночі окупант завдав удару по складах агрофірмі в Тернуватскій громаді. Постраждалих немає.

В 02:10 було обстріляне село Новоіванівка Комишуваської громади. Постраждалих немає. Руйнувань зазнали житлові будинки. Зруйновано зерносховище.

Ворог продовжує цинічно знищувати об'єкти цивільної інфраструктури області, видаючи їх за військові цілі,

– наголосив Старух.



окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у селі Запоріжжі / Фото Запорізька ОВА



Наслідки обстрілу / Фото Запорізька ОВА



Внаслідок обстрілу пошкоджено зерносховище / Фото Запорізька ОВА

Головне про ситуацію на Запоріжжі

Запорізька область частково перебуває під російською окупацією. На початок червня регіон захопили майже на 60%.

Зауважимо, що під контролем окупантів перебуває і Запорізька АЕС – окрім ядерного шантажу, ворог використовує Запорізьку АЕС для атаки по підконтрольних Україні територіях. Це теж, звісно, роблять навмисно, бо розуміють, що ЗСУ не зможуть стріляти у відповідь. Тож, АЕС стала для окупантів своєрідним щитом.

До Запоріжжя росіяни стягують техніку та підсилення особового складу. Так, наприкінці липня до Запоріжжя прибули понад 60 "бурятських козаків".

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