За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, деякі угруповання окупаційних військ, які у москві планують залучати до участі в бойових діях, складаються з недосвідчених добровольців. Російське командування незадоволене тим, що на передову надсилають велику кількість небоєздатних людей.

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Однак при цьому генерали продовжують робити ставку на закидування "гарматним м'ясом", тому сподіваються втримати Південь за рахунок кількості артилерії та особового складу.

Бурятія знову зустрічатиме труни

Наприкінці липня до Запоріжжя прибули в якості підкріплення понад 60 так званих бурятських козаків. Всі вони висловили своє бажання вбивати українців за гроші.

Завербували чергових найманців за класичною схемою – через так званих атаманів, які співпрацюють з військкоматами та постачають путіну безпринципне "гарматне м'ясо" для участі у війнах на різних континентах.

Як стверджують в українських спецслужбах, загонам козаків-добровольців з Улан-Уде обіцяли легку та "безпечну" службу в Україні. Однак замість перебування на блокпостах десь вдалеку від лінії фронту угруповання привезли прямісінько на передову.

Самі бурятські ординці такому розвитку подій не дуже зраділи. Адже серед них нема нікого, молодшого за 50 років. Середній вік опричників – 55. Всі вони збиралися займатися патрулюванням, пограбуванням та катуванням цивільних, а зовсім не хотіли брати реальної участі в бойових діях.

Втім, відступати "гарматному м'ясу" не дадуть. Бо у разі втечі з передової по ним стрілятимуть свої ж.

Бо у разі втечі з передової по ним стрілятимуть свої ж. Тож незабаром до Улан-Уде знову повезуть цинкові труни. Але компенсації за загибель козаків ніхто не отримає, оскільки юридично вони пішли на війну добровольцями.

При цьому ставлення вищого командування до власних військ є вкрай цинічним. Підрозділ, замість якого на Запоріжжя перекинули бурятських козаків, загинув у лобовій атаці під час спроби відбити у захисників України раніше втрачені позиції. Російські офіцери зазвичай не йдуть у бій разом зі своїми угрупованнями, але посилають їх на смерть без жодних вагань.

При цьому солдати дуже бояться не йти в наступ, адже вважають, що їх розстрілюватимуть свої ж.

Росіяни активно готуються до контрнаступу

Кремлівське командування, на жаль, мало достатньо часу для аналізу ситуації на фронтах. Саме тому попри брак резервів, генерали намагаються підготуватися до спроб ЗСУ відбити у загарбників Південь. Крім того, у штабах російських армій розглядають варіант спроби просування Запоріжжям, аби захисники України не могли перехопити ініціативу у росіян.

Однак готовність окупантів до повноцінного наступу з боку росії на південному напрямку є дуже умовною. Особливо з урахуванням того, що путінська орда майже не здатна активно діяти водночас на кількох ділянках фронтів, а москва зацікавлена у здобутті політичних перемог та виходу на кордони Донеччини. Втім, і допустити провалу на Запоріжжі чи Херсонщині у кремлі також не можуть, бо це буде означати для них серйозну поразку.