По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, некоторые группировки оккупационных войск, которые в Москве планируют привлекать к участию в боевых действиях, состоят из неопытных добровольцев. Российское командование недовольно тем, что на передовую посылают большое количество небоеспособных людей.

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Однако при этом генералы продолжают делать ставку на забрасывание "пушечным мясом", поэтому надеются удержать Юг за счет количества артиллерии и личного состава.

Бурятия снова будет встречать гробы

В конце июля в Запорожскую область прибыли в качестве подкрепления более 60 так называемых бурятских казаков. Все они выразили свое желание убивать украинцев за деньги.

Завербовали очередных наемников по классической схеме – через так называемых атаманов, которые сотрудничают с военкоматами и поставляют путину беспринципное "пушечное мясо" для участия в войнах на разных континентах.

Как утверждают в украинских спецслужбах, отрядам казаков-добровольцев из Улан-Удэ обещали легкую и "безопасную" службу в Украине. Однако вместо пребывания на блокпостах где-то вдали от линии фронта группировку привезли прямо на передовую.

Сами бурятские ордынцы такому развитию событий не очень обрадовались. Ведь среди них нет никого, младше 50 лет. Средний возраст опричников – 55. Все они собирались заниматься патрулированием, грабежом и пыткой гражданских, и вовсе не хотели принимать реальное участие в боевых действиях.

Впрочем, отступать "пушечному мясу" не дадут. Ибо в случае побега с передовой по ним будут стрелять свои же.

Ибо в случае побега с передовой по ним будут стрелять свои же. Вскоре в Улан-Удэ снова повезут цинковые гробы. Но компенсацию за гибель казаков никто не получит, поскольку юридически они пошли на войну добровольцами.

При этом отношение высшего командования к собственным войскам крайне цинично. Подразделение, вместо которого на Запорожье перебросили бурятских казаков, погибло в лобовой атаке при попытке отбить у защитников Украины ранее утраченные позиции. Российские офицеры обычно не идут в бой вместе со своими группировками, но посылают их на смерть без колебаний.

При этом солдаты очень боятся не идти в наступление, ведь считают, что их будут расстреливать свои же.

Россияне активно готовятся к контрнаступлению

У кремлевского командования, к сожалению, было достаточно времени для анализа ситуации на фронтах. Именно поэтому, несмотря на нехватку резервов, генералы пытаются подготовиться к попыткам ВСУ отразить у захватчиков Юг. Кроме того, в штабах российских армий рассматривают вариант попытки продвижения по Запорожской области, чтобы защитники Украины не могли перехватить инициативу у россиян.

Однако готовность оккупантов к полноценному наступлению со стороны россии на южном направлении очень условна. Особенно с учетом того, что путинская орда почти не способна активно действовать одновременно на нескольких участках фронтов, а москва заинтересована в одержании политических побед и выходе на границы Донбасса. Впрочем, и допустить провала в Запорожской или Херсонской области в кремле тоже не могут, потому что это будет означать для них серьезное поражение.