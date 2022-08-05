Радник голови Офісу Президента зауважив, що обурливий звіт вже прокоментував президент Володимир Зеленський. Український лідер наголосив: Amnesty International пробує амністувати державу-терориста, а також – перекласти відповідальність з агресора на жертву.

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росія роками корумпувала міжнародні організації

Арестович заявив, що російські спецслужби отримують завдання керувати поведінкою міжнародних організацій. "Робота" триває поступово.

За словами Арестовича, російські спецслужби залучають до міжнародних організацій своїх людей. Це роблять для того, аби згодом отримувати оцінки, які потрібні країні-окупантці. Радник голови Офісу Президента звернув увагу, що ці оцінки є дуже важливими. Арестович наголосив: на них ґрунтується вся міжнародна архітектура безпеки.

Радник голови ОП зауважив, що росія за час президентства володимира путіна послідовно корумпувала ці організації та ставила їх на фінансування. Це тривало понад 20 років.

Організації пропонують "годувати людожера дітьми".

Арестович додав, що хоче передати усім цим міжнародним організаціям "привіт". Радник глави ОП заявив, що має що сказати їм винятково від себе. Арестович нагадав, що в Україні – європейська армія європейської країни. Українці дотримуються міжнародних норм та міжнародних законів, хоча воюють за виживання нації.

Тому ці оцінки можете згорнути у трубочку. Це люди, які пропонують годувати людожера дітьми, аби людожер не дуже образився. Йдіть на**р, простими словами я можу сказати,

– заявив Арестович.

Він додав, що такі дії призведуть до того, що міжнародні організації втратять свій й без того невисокий авторитет.

Як відреагував на звіт Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російські загарбники поводяться по-звірячому. ворог вже застосував проти України усі види зброї, окрім ядерної. окупанти чинять злочин геноциду проти українського народу.

"Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет", – наголосив Резніков.

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