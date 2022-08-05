Про підписання закону путіним стало відомо 4 серпня. Проте спікер держдуми вячеслав володін раніше розповідав про деталі закону, який був внесений на розгляд 11 липня.

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Чому службовцям фсб нададуть статус ветеранів

За словами спікера їхнього "законодавчого" органа, такі привілеї будуть доступні лише працівникам російської служби, які "виконували завдання" на прикордонних територіях, які межують з Україною. Мовляв, вони від 24 лютого роблять все, щоб "захистити кордони росії від вторгнення".

Коли закон вносили, то мовилося, що на статус учасника бойових дій вже можуть претендувати 2 тисячі працівників фсб з прикордоння. Також там вказали, що 10 фсб-шників вже можуть податися на "статус інваліда". Варто зауважити, що в росії частиною фсб також є прикордонники.

Важливо! Формулювання, яке використала держдума росії "інвалід" є стигматизацією, тому негативно виділяє індивіда із суспільства. Весь цивілізований світ вже 20 років використовує формулювання "людина з інвалідністю" (a person with a disability). Саме таке визначення було ухвалене ВООЗ у Міжнародній класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я у 2002 році.

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