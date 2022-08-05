О подписании закона путиным стало известно 4 августа. Однако спикер госдумы вячеслав владин раньше рассказывал о деталях проэкта, который был внесен на рассмотрение 11 июля.

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Почему служащим фсб придадут статус ветеранов

По словам спикера их "законодательного" органа, такие привилегии будут доступны только работникам российской службы, которые "выполняли задачи" на приграничных территориях, граничащих с Украиной. Мол, они с 24 февраля делают все, чтобы "защитить границы россии от вторжения".

Когда закон вносили, то говорилось, что на статус участника боевых действий уже могут претендовать 2 тысячи работников ФСБ из приграничья. Также там указали, что 10 фсб-шников уже могут податься на "статус инвалида". Следует заметить, что в России частью ФСБ также являются пограничники.

Важно! Формулировка, которую использовала госдума России "инвалид" является стигматизацией, поэтому негативно выделяет индивида из общества. Весь цивилизованный мир уже 20 лет использует формулировку "человек с инвалидностью" (a person with a disability). Именно такое определение принято ВООЗ в Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в 2002 году.

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