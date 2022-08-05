В эфире 24 канала российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский прокомментировал, что Amnesty International всегда таким занимались. Об этом можно узнать у любого израильтянина, ведь организация постоянно винила жертв террора.

Важно Игра на стороне россии и упреки в войне в Украине: почему Amnesty International попала в скандал

По мнению Андрея Пионтковского, появление этого заявления именно сейчас – неслучайно, ведь путин отчаянно нуждаются в остановке огня. Он даже обратился к бывшему немецкому канцлеру Шредеру, также на днях те же тезисы повторял Эрдоган.

Публицист отметил, что Эрдогану Путин сейчас поручил особую задачу. Однако другой вопрос, как он справится с этим и что за это попросит у российского диктатора.

Эрдоган сейчас назначен москвой как самый главный переговорщик. Он повторяет все мемы Макрона и Шольца о том, что "не нужно унижать россию", "надо дать сохранить путину лицо" и так далее,

– сообщил Андрей Пионтковский.

По его словам, есть еще такие направления работы россиян:

Amnesty International.

Заказные статьи в американской печати.

Большая кампания: "мы выдаем украинцам оружие, не следим за этим, неизвестно кому оно попадает, HIMARS могут оказаться у террористов".

"За 20 лет коррумпирования Запада, а именно политиков, бизнесменов, идеологов, лидеров общественного мнения, путин создал империю лжи. Она вся подвластна одной цели – остановить контрнаступление украинских войск и навязать Украине немедленное остановку огня на выгодных для путина условиях", – пояснил публицист.

Какие условия сейчас выгодны путину

Андрей Пионтковский отметил, что это остановка огня по линии столкновения сторон по состоянию на сегодняшний день.

Он пояснил, что при этом российский диктатор решает три цели:

Оставляет за собой не только ОРДЛО и Крым, но и захваченные куски Запорожской и Херсонской областей.

Продает своему народу так называемую победу.

Самое главное – на следующий день после так называемого перемирия вся вашингтонская путинская группа, имеющая представителей в администрации, закричит единым голосом: "дадим миру шанс, наконец-то, не разрываются бомбы и снаряды, немедленно остановить поставки оружия в Украину".

"Ему это очень важно. Он понимает, что этот маховик современных американских вооружений и немного европейских начинает раскручиваться, поэтому надо это немедленно остановить. Именно поэтому он прибегает к крайним методам", – сообщил Пионтковский.

Встреча путина с Эрдоганом

Публицист напомнил, что Эрдоган встретится с Путиным 5 августа. российский диктатор будет упрашивать, чтобы динамика зернового договора превратилась в масштабное перемирие.

Эрдоган запросит огромную цену и мы уже знаем какую. Он ее уже запросил. Не случайно вчера (3 августа – 24 канал) началось наступление азербайджанской армии. При этом никакой азербайджанской армии нет – есть общая турецкая армия,

– рассказал Андрей Пионтковский.

По его словам, в прошлом 2021 году Эрдоган и Алиев подписали согласие об объединении турецкой и азербайджанской армии. Именно поэтому турецкий президент потребует полной свободы в Армении и Сирии. Ведь давно хочет покончить со своим старым врагом Асадом, а также вернуть под турецкий контроль "жемчужину" османской империи – город Алеппо, разрушенный российской авиацией.

"Вот такие условия поставит Эрдоган. путин находится сейчас в такой безнадежной ситуации, что он их выполнит", – отметил Пионтковский.

Смотрите видео: Пионтковский о требованиях путина

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