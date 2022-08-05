Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Його цікавить те, чому саме зараз з'явився цей звіт і хто саме його готував цей звіт.
До теми Фальшивий "нейтралітет", а не правдивість, – Кулеба відповів на закиди Amnesty International
За його словами, там же має бути певна людина чи група людей, хто готував це. Треба запитати в них, що вони мали на увазі цим звітом.
Пам'ятаєте історію, коли бразилець намагався влаштуватися до Гаазького суду, але виявилося, що він росіянин під прикриттям та співробітник російської розвідки. Можливо, такий агент і приймав участь або ініціював підготовку такого звіту,
– припустив експрацівник СБУ.
На його думку, можливо, саме з цієї причини організація Amnesty International мовчить про російські злочини у війні проти України. "Я не хочу звинувачувати їх, не маю доказів, але певні фактори вказують на штучність цього звіту та невипадковість", – відповів він.
Ступак каже, що організація весь час мовчала про російські вчинки, а тепер згадала про українців.
"Згадайте, скільки було кіпішу, коли одному нещасному росіянину в полоні вистрілили в ногу. Тобто на нас звертають підвищену увагу, а на те, що робить росія, закривають очі. Тому тут треба розбиратися", – зазначив він.
Експрацівник СБУ сподівається, що міжнародні організації та європейське суспільство зверне на це увагу. "Але я розумію, що від Amnesty International не треба чекати публічного каяття", – сказав він.
Ступак прокоментував скандал з Amnesty International: відео
Що відомо про скандальний звіт Amnesty International: головне
- Amnesty International звинуватила ЗСУ у порушенні міжнародного права і загрозі цивільному населенню. В організації кажуть, мовляв українські військові розміщують свої позиції в цивільних об'єктах. Для таких висновків аналізували напрямки стрільби російських військових.
- Директорка Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук заявила, що український офіс Amnesty International не брав участі у підготовці цинічного звіту про ЗСУ.
- Зеленський розкритикував цинічний звіт Amnesty International, який пробує амністувати державу-терористку й перекласти відповідальність з агресора на жертву. Український лідер заявив про аморальну вибірковість організації.
- Також на закиди Amnesty International різко відповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, зазначивши, що заява організації має ознаки інформаційної операції проти України.
- Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна – правова держава, проте паплюжити свою армію вона не дозволить. Глава Міноборони констатував, що звіряча поведінка – саме у російських окупантів.
- А віцепрем'єрка Ірина Верещук наголосила, що не хоче давати оцінку Amnesty International як організації. Проте їхня заява – образлива.