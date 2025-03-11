24 Канал розповідає про головні події 11 березня. Що відбувається на фронті, що пишуть про Україну у світі, які заяви лунають від наших і міжнародних політиків – читайте у матеріалі.

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Хронологія 1112 дня війни

06:20, 11 березня У Дії тимчасово не працюватиме послуга бронювання з 09:00 до 18:00.

06:05, 11 березня Зеленський розповів про візит до Саудівської Аравії Президент у Джидді провів зустріч зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Українська команда залишається в Джидді для роботи з американською командою у вівторок.