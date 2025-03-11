24 Канал розповідає про головні події 11 березня. Що відбувається на фронті, що пишуть про Україну у світі, які заяви лунають від наших і міжнародних політиків – читайте у матеріалі.
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Хронологія 1112 дня війни
06:20, 11 березня
У Дії тимчасово не працюватиме послуга бронювання з 09:00 до 18:00.
06:05, 11 березня
Зеленський розповів про візит до Саудівської Аравії
Президент у Джидді провів зустріч зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Українська команда залишається в Джидді для роботи з американською командою у вівторок.
05:50, 11 березня
Нічні обстріли Росії
- У Курську та Курчатові пролунало до десятка вибухів.
- Під ударом також були Рязань та Московська область. Столичний регіон Росії опинився під масованою атакою.