24 Канал рассказывает о главных событиях 11 марта. Что происходит на фронте, что пишут об Украине в мире, какие заявления звучат от наших и международных политиков – читайте в материале.
Смотрите также Россия наступает на Сумщине, ВСУ – под Купянском: как изменилась линия фронта за неделю
Хронология 1112 дня войны
06:51, 11 марта
Последствия обстрела Подмосковья
- Ранним утром закрыли московские аэропорты Жуковский, Домодедово, Стригино, Шереметьево.
- Пропагандистские паблики пишут о попадании беспилотников в жилой дом в подмосковных населенных пунктах Раменское и Видное. Предположительно, это произошло в результате действия вражеского РЭБа. Также указывают, что дрон попал в многоэтажку на Домодедовской улице в Москве.
- В результате атаки беспилотников в Подмосковье повреждены железнодорожные пути. Некоторые электрички отменены.
- В целом российские СМИ пишут, что в Московском регионе сбили 69 беспилотников. Это был якобы рой дронов "Лютый".
- Некоторые телеграмм-каналы отмечают, что взрывы в Подмосковье слышны и утром.
06:20, 11 марта
В Дії временно не будет работать услуга бронирования с 09:00 до 18:00.
06:05, 11 марта
Зеленский рассказал о визите в Саудовскую Аравию
Президент в Джидде провел встречу с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Украинская команда остается в Джидде для работы с американской командой во вторник.
05:50, 11 марта
Ночные обстрелы России
- В Курске и Курчатове прозвучало до десятка взрывов.
- Под ударом также были Рязань и Московская область. Столичный регион России оказался под массированной атакой.