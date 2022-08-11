Байки окупантів розбиваються об любов українців до черешень

Можна повторити будь-який набір слів про російську брехню, лицемірство, маніпуляції тощо. Можна обговорити технічну сторону. Але хочу наголосити на іншому.

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Україна хоче визволити свою землю від окупантів. Немає жодної логіки в тому, щоб звільняти вбиті радіацією території та отримати радіоактивне забруднення Дніпра. Навіть якщо ймовірність цього вкрай мала.

Тому мотивів створювати хоч найменший ризик ядерної загрози в України приблизно нуль. Навіть незважаючи на відкритий терор, від якого (поки що) неможливо захиститися. Просто немає співмірної ціни, щоби так ризикувати.

Тому що ми банально хочемо помідорів, черешні та кавунів. Не кажучи вже про такі абстрактні речі, як любов до рідної землі. Любов до Батьківщини – справа життєва. А ось ягідно-овочевий мотив усім зрозумілий. Навіть МАГАТЕ, яка наполовину сидить у кишені у рф. Проти черешні у магатешників агрументів немає.

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Час гауляйтерів добігає кінця

При цьому росіяни намагаються погрожувати, що підірвуть станцію, якщо Україна намагатиметься її звільнити. Це красномовно свідчить, наскільки затято вони дбають про інтереси "звільнених" ними людей. Про весь цей пушкінізм, спадок катерини великої та інші галюцинації.

росіяни прямо говорять людям: або ви будете нашими, ой, "звільненими", або згорите в ядерному пеклі. Вічна максима "купіть лотерейний квиток, інакше відключимо газ", лише у масштабнішому аранжуванні.

кремль вирішив поглумитися з нещасної ООН, тому що в ядерний шантаж ніхто не вірить. Але на місці херсонсько-запорізько-донецько-луганських гауляйтерів я б замислився. Це сигнал для вас. Якщо "визволителі" не соромляться заявляти, що готові перетворити вас на ядерний попіл, аби ви не дісталися "злісній" Україні, я на вашому місці шукав би спосіб позбутися таких "визволителів" або тікав. Точно б не намагався будувати кар'єру колаборанта. Недалекоглядно.

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Єдиний можливий варіант, який ООН та МАГАТЕ в принципі може обговорювати з Росією, – як швидко росіяни втечуть зі станції й дадуть спокій персоналу. Вони тримають людей у ​​заручниках уже п'ять місяців.

Ядерний терор – це привід розширення санкцій. Щонайменше.

Після стрілянини росвійськ по АЕС і біля сховища ядерних відходів немає жодних розумних пояснень, чому росія досі в Радбезі ООН і чому її не визнали країною-терористом. Ось просто немає.

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