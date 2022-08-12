Очередная сорванная "консерва"

Ухудшение дел заставляет "бункерного" раскрывать скрытые карты, "скармливая" заготовленные на черный день "консервы".

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Кейс Аmnesty International в этом смысле классический. Организация, принципиально избегавшая медийного мейнстрима, выпустила сомнительный релиз, которым сразу вынесла себя на гребень международного скандала.

"Украинские войска поставили под угрозу гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, школах и больницах... Следующие российские удары по населенным пунктам привели к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры", – отчеканили в АИ слова своего генсека Аньес Калламар.

Этим единственным релизом АИ уничтожила свою репутацию в Украине, которую зарабатывала многие годы. Это признала глава украинского офиса Оксана Покальчук, которая заявила о несоответствии отчета стандартам, установленным в организации и объявила об увольнении.

Но теперь, похоже, антиамнистическая волна накатывается на европейские страны. По сообщению шведской Svenska Dagbladet, соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг объявил об отставке из-за скандального отчета организации об ВСУ. Он работал в организации почти 60 лет и является членом комитета Нобелевской премии по литературе. Члены организации бегут из Amnesty после заявления об Украине, отмечает издание. По оценкам Amnesty Sweden, через несколько дней из организации ушли примерно 1000 ее участников.

Шведов, как и украинцев, сбивают с толку манипуляции или молчание АИ в случаях, когда совершенные или анонсированные военные преступления россии возмущали мир. Речь идет, например, о жестоком убийстве украинских бойцов в концентрационном лагере в Еленовке. Или – об угрозах российского генерала взорвать захваченную ими крупнейшую в Европе атомную станцию в Энергодаре. И в первом, и во втором случае АИ красноречиво промолчала.

Эти обвинения перекликаются с жесткими оценками в редакционной колонке The Times, где действия Amnesty назвали "тупостью", а саму организацию – рупором пропаганды путина. "Amnesty, проявив себя мягко по поводу преступления и фашизма, должна иметь порядочность уйти со сцены", – подчеркнула The Times.

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Знакомая методичка

Еще ранее обнародовали критические оценки влиятельных международных юристов по отчету АИ. Следователь ООН по военным преступлениям Марк Гарласко заявил, что Украина может размещать силы на территориях, которые она защищает.

Украина обязана защищать гражданское население, но она принимает меры для этого, помогая мирным жителям в переселении... Отчет поставит под угрозу украинское гражданское население… Теперь у них (рф – 24 канал) есть оправдание,

– отметил Гарласко.

Другие международные юристы Уэйн Джордаш и Анна Микитенко определили принципиальные несоответствия, указывающие на пристрастность отчета. Они, в частности, отметили, что в организации не объяснили методику исследования и отказались предоставить значимые детали доказательств. И подчеркнули, что, готовя отчет, АИ не обратились в украинское Минобороны или какую-либо местную правозащитную организацию, чтобы сбалансировать выводы.

Отбеливание зверств

Критический анализ "творчества" АИ позволяет найти другие сомнительные заявления, которые ранее остались без должного внимания. В частности, в мае 2022-го в организации презентовали расследование по зверствам россиян под Киевом. Тогда заявили, что основной целью АИ было выяснить, были ли у россиян уважительные причины уничтожать многоэтажки в Бородянке. То есть там допускали, что в принципе существуют основания бомбить мирный город.

Там же звучали оправдания фактов бомбардировок и содержались обвинения в адрес жителей уничтоженных домов, остававшихся там во время российских ударов. Причиной бомбардировок в АИ назвали вероятное наличие на крыше человека, который вроде бы стрелял. То есть правозащитная организация действовала в стиле российской пропаганды, обвинив жертву агрессии в военных преступлениях, совершенных оккупантом.

Такая очевидная трансформация ранее уважаемой организации позволяет прибегнуть к аналогии с coming-out, когда человек публично объявляет об изменении пола. Ведь действительно трудно ожидать от правозащитника заявлений, противоречащих его природе.

Очевидно, что АИ осознавали репутационные риски. Следовательно, их действия направлены на достижение определенных задач. Можно предположить, что таковы попытки выставить Украину на одном уровне со страной-оккупантом, вывести Кремль из-под удара за военные преступления, повлиять на сокращение объемов западной поддержки Украины.

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Избранные кремлем

Достаточно вероятно, что такие действия инспирированы москвой. Кстати, АИ единственная из международных организаций не имеет в России дискриминационного статуса иноагента, что критически ощутимо ограничивает условия пребывания в стране. Наверное, в благодарность Amnesty International отказалась признать политического оппонента кремля Навального узником совести.

Публикацию отчета АИ ни в коем случае не следует рассматривать как ошибку или проявление некомпетентности. В этих действиях просматривается почерк спецслужб и пропагандистские нарративы россии. Это подтверждают открытые источники. Так, сотрудница AI Донателла Ровера, работавшая над украинским отчетом, ранее выступила экспертом в манипулятивном документальном фильме о якобы неконтролируемом распространении западного оружия через Украину.

По свидетельствам международного журналиста Neil Hauer, который вместе с Донателлой находился в Краматорске в мае 2022-го, еще до начала исследования заявляла, что ВСУ "совершают военные преступления". Он также негативно оценил другой отчет Донателлы Ровери – с 2020 года, относительно Нагорного Карабаха.

Речь идет об одном красноречивом примере, что может свидетельствовать о сотрудничестве АИ со спецслужбами России. Но можно считать, что она является звеном короткой цепи, которой "правозащитную" организацию привязали к затерпшим неуклюжим конечностям бункерного завсегдатая.

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