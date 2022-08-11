Прямо зі шкіри пнуться, лякають апокаліпсисом, аби вийти з війни, яку самі й розв'язали. І річ не лише в тому, що "Хаймарси" працюють і дістають тепер до Криму. Справа у тому, що санкції працюють.

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Приємний ефект

І санкції дістали бюджет росії. Де самі росіяни говорять про катастрофічний обвал. Приємно звучить, адже правда. Але що там сталося?

російський мінфін констатував колапс доходів бюджету У липні збори ПДВ обвалилися на 40%, нафтогазових податків – на 26%. "Дірка" у бюджеті досягла 33% бюджету – 892 мільярдів рублів за місяць. При тому що історично російський бюджет завжди був профіцитним.

І одразу треба сказати. Не треба порівнювати із українськими цифрами. Бо бомби летять на наші міста. Тому що заблоковано наші порти. Тому що війна йде на нашій території. І для країни, економіка якої не страждає від війни прямо, це дуже великі цифри. І великі дірки. Особливо враховуючи, що кремль не може закривати ці дірки запозиченнями.

Експорт нафти ще триває, і це погано. Поки що йде. Але збори сировинної ренти вже впали на 22%. І це незважаючи на дуже високі ціни на нафту та газ. Але тут допомогли самосанкції путіна. Менше газу йде до Європи, менше доходів "газпрому", навіть з огляду на космічні ціни на газ.

І ось уже експорт "газпрому" приблизно такий самий, яким він був на початку 80-х років. Якраз коли магазин "Берізка", смачний пломбір та улюблена радянська спілка. За підсумками липня експортні мита на газ виявилися в 4 рази меншими, ніж були в червні або квітні. І втричі менше, ніж були у травні. Загалом німці без російського газу переживуть. А ось російський бюджет...

І це ще росія плюс – мінус виграє від найвищих цін на нафту. На тлі того, що європейські компанії таряться нафтою на повну, готуючись до санкцій. І це тільки починається структурна трансформація, анонсована главою російського центрального банку, коли вичерпуються запаси на складах і починають зупинятися заводи.

путін знає, що скоро платити "друзям" буде нічим / Getty Images

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кремль хоче обійти санкції

І так, звичайно, росія шукатиме способів обійти санкції. І навіть деякі омине. Але це лише мінімально компенсуватиме втрати. І для економіки. І для бюджету.

І єдиний спосіб подолати таку дірку у бюджеті – це девальвація рубля. Але сильний рубль – це скріпа путіна. Адже він показує, що санкції росії не страшні. Та й інфляція одразу.

А інфляція – це страшно, адже це холодильник. Адже навіть мамі бурята може мало видатися грошей на сина. Хоча останнє, звісно, малоймовірно.

Тому розворот намічається як на фронті. У російській економіці також. Тож не дивно, що росія зі шкіри геть лізе, щоб домогтися перемир'я. І якщо наповнювати дірку в українському бюджеті нам допомагає цивілізований світ, то грошей для росії у світі не буде. Більше того, всі ці нові друзі путіна, в Ірані чи Туреччині, дружать із путіним, тільки поки він їм платить.

Платить Ердогану, який рятує свою економіку, щоб виграти вибори та утриматися при владі. Платить Асаду, утримуючи того при владі. Платить Орбану, утримуючи його лояльність і зберігаючи можливість для популістичних кроків. Платить білорусі, тому що економіка луки відсутня як клас і не може виживати без російських дотацій. Платить Шредеру, щоб той просував його інтереси. Платить навіть Стівену Сігалу, щоб він знімав свої шалені кіно про війну, хоча Сігалу, здавалося б, давно перестали платити навіть недалекі кінопродюсери.

Але скоро платити не буде чим. І путін це знає….

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