Нагадаємо, що в Європі ініціаторкою повної заборони видачі туристичних віз до ЄС громадянам росії виступила Естонія. Однак деякі інші країни-члени поки утримуються від такого рішення. Про це 24 каналу розказав нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда.
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Він вважає, що зараз все йде до того, що видачу туристичних віз представникам росії все-таки заборонять, адже світ поступово починає розуміти, які ризики несе для них країна-агресорка.
З самого початку це було незрозуміло, вони намагалися усіляко якось повернутися до 23 лютого, вдати, ніби нічого не відбувається. Але з часом ця війна починає перевертати мізки в європейських громадян,
– зауважив Дунда.
Першочергово такий "переворот свідомості" відбувається в країнах так званої Нової Європи, а далі й інші держави починають слідувати за ними, немов вагони одного потяга.
Ба більше, на думку нардепа, Велика Британія, Скандинавські країни, США, хоч і не належать до ЄС, але мають розуміння того, що така імперія як росія існувати не повинна. Навіть президент Франції Еммануель Макрон нещодавно публічно назвав росією "однією з останніх колоніальних імперій".
"Відповідно, вона має померти. Не фізично, а політично. Такої країни не повинно існувати, мають бути окремі національні держави – Татарстан, Калмикія та інші, а також середнього розміру національна держава росія", – вважає Олег Дунда.
Усе, що зараз відбувається, зокрема й візові санкції – це інструменти демонтажу російської імперії,
– підсумував він.
Олег Дунда прокоментував потенційну заборону видачі туристичних віз росіянам: дивіться відео
Як у Європі ставляться до заборони в'їзду для росіян
- 9 серпня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала Євросоюз заборони видачу туристичних віз громадянам росії. Вона зауважили, що відвідування Європи – це не право людини, а привілей, і росіяни не повинні його мати.
- Крім того, там почали діяти не лише на словах, і оголосили про те, що вже з 18 серпня громадяни росії не зможуть потрапити до Естонії за шенгенськими візами.
- За інформацією журналіста Рікарда Йозвяка, в ЄС вже триває підготовка до обговорення такої заборони для росіян, однак прийняти таке кардинальне рішення там навряд чи готові.
- Раніше у Єврокомісії пояснювали, чому не можуть ухвалити повну заборону віз для росіян. Мовляв, санкції спрямовані на російську владу та еліту, а існує група людей, яким у будь-якому випадку повинні надаватися візи.