Нагадаємо, що в Європі ініціаторкою повної заборони видачі туристичних віз до ЄС громадянам росії виступила Естонія. Однак деякі інші країни-члени поки утримуються від такого рішення. Про це 24 каналу розказав нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда.

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Він вважає, що зараз все йде до того, що видачу туристичних віз представникам росії все-таки заборонять, адже світ поступово починає розуміти, які ризики несе для них країна-агресорка.

З самого початку це було незрозуміло, вони намагалися усіляко якось повернутися до 23 лютого, вдати, ніби нічого не відбувається. Але з часом ця війна починає перевертати мізки в європейських громадян,

– зауважив Дунда.

Першочергово такий "переворот свідомості" відбувається в країнах так званої Нової Європи, а далі й інші держави починають слідувати за ними, немов вагони одного потяга.

Ба більше, на думку нардепа, Велика Британія, Скандинавські країни, США, хоч і не належать до ЄС, але мають розуміння того, що така імперія як росія існувати не повинна. Навіть президент Франції Еммануель Макрон нещодавно публічно назвав росією "однією з останніх колоніальних імперій".

"Відповідно, вона має померти. Не фізично, а політично. Такої країни не повинно існувати, мають бути окремі національні держави – Татарстан, Калмикія та інші, а також середнього розміру національна держава росія", – вважає Олег Дунда.

Усе, що зараз відбувається, зокрема й візові санкції – це інструменти демонтажу російської імперії,

– підсумував він.

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