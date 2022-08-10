Громадяни країни-окупанта завдяки санкціям допетрали, що цивілізований світ не збирається терпіти витівки агресора та буде їх від себе ізолювати. Оскільки росіяни не готові жити у своїй "казковій країні" і хочуть користуватися благами західного світу, який вони так "ненавидять", то намагаються втекти до Європи, користуючись туристичною візою.

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ЄС готовий розглянути заборону видачі росіянам туристичних віз

Україна закликала ЄС перестати видавати росіянам туристичні візи. Багато з тих, хто прагне втекти з росії, продовжує підтримувати війну проти України, а втікає лише через наслідки санкцій та ізоляцію його країни від цивілізованого світу. Громадяни країни-окупанта мають відчути повну відповідальність за війну проти нашої держави та геноцид нашого народу.

Журналіст Рікард Йозвяк повідомляє, що прийняти таке кардинальне рішення ЄС навряд чи готовий, але підготовка до його обговорення вже триває.

Як і у випадку з багатьма санкціями ЄС щодо Росії цього року, "все можливо". Питання скасування туристичних віз росіянам глави МЗС країни ЄС розглянуть у Празі наприкінці місяця,

– повідомив журналіст.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попросив партнерів, країни "великої сімки" та ЄС не видавати віз громадянам росії.

"Переважна більшість росіян підтримує війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки вони не навчаться їх поважати", – написав Кулеба у своєму твітері.

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