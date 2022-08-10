Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав мужність людей, які прийняли для себе таке рішення. Раніше посадовець різко розкритикував звіт Amnesty International, у якому організація звинуватила ЗСУ у порушенні норм міжнародного гуманітарного права, а тих, хто обурився змісту публікації, назвала "тролями".

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Єдине морально правильне рішення

Дипломат вже зазначав, що звіт Amnesty International про війну в Україні спотворює реальність, проводить хибну моральну еквівалентність між агресором та жертвою. При цьому організація декларує свою буцімто об'єктивність, яка, за словами Кулеби, є лише "фальшивим нейтралітетом" та не має жодного стосунку до правди.

На тлі одіозного звіту, де Amnesty звинувачує ЗСУ у тому, що вони буцімто "наражають цивільне населення на небезпеку", з організації за власним бажанням почали звільнятися люди. Дмитро Кулеба привітав такі рішення працівників структури на своїй сторінці у твітері.

Я високо оцінюю мужність усіх працівників Amnesty International, які прийняли рішення про звільнення після оманливого звіту про Україну. Це складний крок, але єдиний морально правильний,

– написав Кулеба.

До слова, дипломат також додав, що використання бренду Amnesty International для спотворення реальності та підігравання російській пропаганді є неприпустимим.

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