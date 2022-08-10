Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил мужество людей, принявших для себя такое решение. Ранее чиновник резко подверг критике отчет Amnesty International , в котором организация обвинила ВСУ в нарушении норм международного гуманитарного права, а возмутившихся содержания публикации назвала "троллями".

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Единое морально правильное решение

Дипломат уже отмечал, что отчет Amnesty International о войне в Украине искажает реальность, проводит ложную нравственную эквивалентность между агрессором и жертвой. При этом организация декларирует свою объективность, которая, по словам Кулебы, является лишь "фальшивым нейтралитетом" и не имеет никакого отношения к правде.

На фоне одиозного отчета , где Amnesty обвиняет ВСУ в том, что они якобы "подвергают гражданское население опасности", из организации по собственному желанию начали увольняться люди . Дмитрий Кулеба приветствовал такие решения работников структуры на своей странице в твиттере.

Я высоко оцениваю мужество всех работников Amnesty International, принявших решение об увольнении после обманчивого отчета об Украине. Это сложный шаг, но единственный морально верный ,

– написал Кулеба.

К слову, дипломат также добавил, что использование бренда Amnesty International для искажения реальности и подыгрыша российской пропаганде недопустимо.

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