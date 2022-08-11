Напомним, что в Европе инициатором полного запрета выдачи туристических виз в ЕС гражданам россии выступила Эстония. Однако некоторые другие страны-члены пока воздерживаются от такого решения. Об этом 24 канала рассказал нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда.

К теме Границы на замок: какие страны уже закрыли въезд для граждан россии из-за войны в Украине

Он считает, что сейчас все идет к тому, что выдачу туристических виз представителям россии все же запретят, ведь мир постепенно начинает понимать, какие риски несет для них страна-агрессор.

С самого начала это было непонятно, они пытались всячески как-то вернуться к 23 февраля, сделать вид, будто ничего не происходит. Но со временем эта война начинает переворачивать мозги у европейских граждан.

– заметил Дунда.

Первоначально такой "переворот сознания" происходит в странах так называемой Новой Европы, а дальше и другие государства начинают следовать за ними, как вагоны одного поезда.

Более того, по мнению нардепа, Великобритания, Скандинавские страны, США, хотя и не принадлежат к ЕС, но понимают, что такая империя как россия существовать не должна. Даже президент Франции Эммануэль Макрон недавно публично назвал россией "одной из последних колониальных империй".

"Соответственно, она должна умереть. Не физически, а политически. Такой страны не должно существовать, должны быть отдельные национальные государства – Татарстан, Калмыкия и другие, а также среднего размера национальное государство россия", – считает Олег Дунда.

Все, что сейчас происходит, в том числе и визовые санкции – это инструменты демонтажа российской империи,

– подытожил он.

Олег Дунда прокомментировал потенциальный запрет выдачи туристических виз россиянам: смотрите видео

Как в Европе относятся к запрету на въезд для россиян