Такими планами поділився міністр закордонних справ Естонської Республіки Урмас Рейнсалу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його спільний брифінг з главою МЗС України Дмитром Кулебою 3 серпня. Про те, що в Естонії є такі плани щодо віз росіян у ЄС, стало відомо наприкінці липня.

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Міністр вважає винними всіх росіян

Рейнсалу передусім сказав, що вважає це можливим. А необхідність такого рішучого кроку пояснив тим, що за російський терор відповідальна не лише влада кремля, а й усі російські громадяни. Адже саме вони через власну пасивність дозволили відбуватися посеред Європи геноциду у XXI столітті.

Незабаром, протягом найближчого тижня, ми подамо цю пропозицію щодо заборони на національному рівні видачі віз (росіянам до ЄС – 24 канал). Естонія це вже припинила. Ми не видаємо туристичних віз росіянам починаючи з весни. І тепер ми закликаємо й інші європейські країни, які цього ще не зробили, зробити це,

– сказав міністр.

Головні аспекти потреби заборони віз росіянам

Він вважає, що у цьому питанні є два аспекти. Перший – моральний: поки триває війна й сотні дітей помирають від російських бомб, росіянам дозволяють їздити з туристичними цілями в різні країни.

Другий аспект, на його думку, практичний. Наразі жителям цієї злочинної країни потрібно показати, що війна стосується кожного з них. "кремль прагне уникати впливу війни на певні верстви російського суспільства, кажучи, що війна ведеться на території України. А люди продовжують собі їздити на дачу, в Європу, можуть продовжувати жити. Єдина проблема – вони (росіяни – 24 канал) в Макдональдс не можуть потрапити. Ми це маємо припинити", – підсумував Рейнсалу.

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