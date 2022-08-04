Такими планами поделился Министр иностранных дел Эстонской Республики Урмас Рейнсалу. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его общий брифинг с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 3 августа. О том, что в Эстонии есть такие планы по визам россиян в ЕС, стало известно в конце июля.

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Министр считает виновными всех россиян

Рейнсалу, прежде всего, сказал, что считает это возможным. А необходимость столь решительного шага объяснил тем, что за российский террор ответственна не только власть кремля, но и все российские граждане. Ведь именно они из-за своей пассивности позволили происходить среди Европы геноциду в XXI веке.

Вскоре, в ближайшие недели, мы подадим это предложение о запрете на национальном уровне выдачи виз (россиянам в ЕС – 24 канал). Эстония это уже прекратила. Мы не выдаем туристические визы россиянам начиная с весны. И теперь мы призываем и другие европейские страны, которые этого еще не сделали, сделать это,

– сказал министр.

Главные аспекты необходимости запрета виз россиянам

Он считает, что в этом вопросе есть два аспекта. Первый – моральный: пока идет война и сотни детей умирают от российских бомб, россиянам позволяют ездить с туристическими целями в разные страны.

Второй аспект, по его мнению, практический. Теперь жителям этой преступной страны нужно показать, что война касается каждого из них. Кремль стремится избегать влияния войны на определенные слои российского общества, говоря, что война ведется на территории Украины. А люди продолжают себе ездить на дачу, в Европу, могут продолжать жить. Мы это должны прекратить", – подытожил Рейнсалу.

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