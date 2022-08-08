російська "щедрість"
Багатьом одразу ж впало у вічі те запізнення, з яким спрацювала повітряна тривога. Але на те є об'єктивні причини.
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Це зумовлено тим, що ці ракети у росіян – штучні. Їх виготовили після прийняття на озброєння трохи більше 40.
21 липня я повідомляв, що російські окупанти розмістили на аеродромі 929-го державного льотно-випробувального центру міністерства оборони імені В. П. Чкалова, який розташований на авіабазі Ахтубінськ в південному військовому окрузі, не менше 30 ракет Х-47 "Кинджал".
Таку концентрацію ракет цього типу на одному аеродромі я пояснював тим, що росіяни можуть їх використовувати для нанесення ударів по деяких важливих об'єктах на території України.
Але саме застосування настільки унікальної для російського військово-промислового комплексу ракети, а не крилатої ракети "Калібр" або Х-101 свідчить про те, наскільки їх ресурс стиснутий. Справді, чому не пакет "Калібрів"?
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Задача із зірочкою для ППО
На сьогоднішній день перехоплення цієї ракети – дуже складне завдання, але навряд чи воно буде вирішене, оскільки раніше у російських окупаційних військ закінчаться самі Х-47М, ніж розроблять ефективний алгоритм перехоплення.
Хоча, не відкидаю, що вони не витрачатимуть весь боєзапас, а обмежаться лише періодичними пусками, нагадуючи, що в них ще щось залишилося…
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