російська "щедрість"

Багатьом одразу ж впало у вічі те запізнення, з яким спрацювала повітряна тривога. Але на те є об'єктивні причини.

До теми Місто засинає, прокидається ППО: як працюють українські "вбивці" ракет

Попередньо, по Вінниці російські окупанти застосували гіперзвукову ракету Х-47М "Кинджал". За весь час повномасштабної війни проти України було зафіксовано лише поодинокі випадки застосування російськими окупаційними військами ракет Х-47М, зокрема – по Києву.

Це зумовлено тим, що ці ракети у росіян – штучні. Їх виготовили після прийняття на озброєння трохи більше 40.

21 липня я повідомляв, що російські окупанти розмістили на аеродромі 929-го державного льотно-випробувального центру міністерства оборони імені В. П. Чкалова, який розташований на авіабазі Ахтубінськ в південному військовому окрузі, не менше 30 ракет Х-47 "Кинджал".

Таку концентрацію ракет цього типу на одному аеродромі я пояснював тим, що росіяни можуть їх використовувати для нанесення ударів по деяких важливих об'єктах на території України.

Але саме застосування настільки унікальної для російського військово-промислового комплексу ракети, а не крилатої ракети "Калібр" або Х-101 свідчить про те, наскільки їх ресурс стиснутий. Справді, чому не пакет "Калібрів"?

Цікаве Війну росії з Україною не можна заморозити, бо це – не війна за території

Задача із зірочкою для ППО

Є ще один момент. ППО України за час протистояння російським окупантам має феноменальний для світового ППО досвід протистояння найширшій номенклатурі ракетної зброї. Наше ППО виробило алгоритми протидії всім ракетам російських окупаційних військ, що застосовувалися по нашій території, крім Х-47М. Оскільки, знову ж таки, застосовувалися вони поодиноко.

На сьогоднішній день перехоплення цієї ракети – дуже складне завдання, але навряд чи воно буде вирішене, оскільки раніше у російських окупаційних військ закінчаться самі Х-47М, ніж розроблять ефективний алгоритм перехоплення.

Хоча, не відкидаю, що вони не витрачатимуть весь боєзапас, а обмежаться лише періодичними пусками, нагадуючи, що в них ще щось залишилося…

До теми – деталі ракетного удару по Вінниці 7 серпня: дивіться відео