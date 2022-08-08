российскаяя "щедрость"

Многим сразу же бросилось в глаза то опоздание, с которым сработала воздушная тревога. Но на это есть объективные причины.

На тему Город засыпает, просыпается ПВО: как работают украинские "убийцы" ракет

Предварительно, по Виннице российские оккупанты применили гиперзвуковую ракету Х-47М "Кинжал". За все время полномасштабной войны против Украины были зафиксированы лишь единичные случаи применения российскими оккупационными войсками ракет Х-47М, в частности – по Киеву.

Это обусловлено тем, что эти ракеты у россиян искусственные. Их изготовили после принятия на вооружение чуть более 40.

21 июля я сообщал, что российские оккупанты разместили на аэродроме 929-го государственного летно-испытательного центра министерства обороны имени В. П. Чкалова, который расположен на авиабазе Ахтубинск в южном военном округе, не менее 30 ракет Х-47 "Кинжал".

Такую концентрацию ракет этого типа на одном аэродроме я объяснял тем, что россияне могут использовать их для нанесения ударов по некоторым важным объектам на территории Украины.

Но само применение столь уникальной для российского военно-промышленного комплекса ракеты, а не крылатой ракеты "Калибр" или Х-101 свидетельствует о том, насколько их ресурс сжат. В самом деле, почему не пакет "Калибров"?

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Задача со звездочкой для ПВО

Есть еще один момент. ПВО Украины за время противостояния российским оккупантам имеет феноменальный для мирового ПВО опыт противостояния широчайшей номенклатуре ракетного оружия. Наша ПВО выработала алгоритмы противодействия всем ракетам российских оккупационных войск, применявшихся по нашей территории, кроме Х-47М. Поскольку, опять же, применялись они в одиночку.

На сегодняшний день перехват этой ракеты – очень сложная задача, но вряд ли она будет решена, поскольку раньше у российских оккупационных войск закончатся сами Х-47М, чем разработают эффективный алгоритм перехвата.

Хотя, не исключаю, что они не будут тратить весь боезапас, а ограничатся лишь периодическими пусками, напоминая, что у них еще что-то осталось.

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