Мужчину схватили прямо на улице. Об этом 24 каналу рассказали собственные источники в разведке.

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Оккупанты избили мастера КП, который не хотел воевать

Источники 24 канала в разведке рассказали, что в Горловке на выходных военные российской оккупационной армии пытались мобилизовать вышедшего за сигаретами мастера КП "Вода Донбасса".

Имел так называемую "бронь", а воевать не хотел. Военные начали избивать. Проломили череп и уехали,

– рассказали в разведке.

Пострадавший находится в реанимации. Оккупантов, которые избили гражданского, даже не ищут.

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Мобилизация на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях украинского Донбасса россия активно проводит мобилизацию. Оккупанты буквально по дворам ищут, кого бы призвать.

Об этом 24 каналу сообщил военный, активист, лидер организации "С14" Евгений Карась. По его словам, уровень боеспособности таких войск будет низким.

На Донбассе тем, кто вступает на "собачий контракт", обещают 200 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей выплачивают сразу, а 150 тысяч рублей – позже. То есть оккупанты делают так, чтобы мобилизованные не сбежали с этими деньгами.

В свою очередь, в Луганской области, по словам Карася, чтобы откупиться от службы в "доблестных корпусах народной милиции" и "гробовых войсках", нужно заплатить 100 тысяч рублей.

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