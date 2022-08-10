Якщо українець воює проти України – це вважається воєнним злочином. Проте координаторка громадської організації "Схід-SOS" Наталія Каплун, яка допомагає жертвам російської агресії з 2014 року розповіла, що до них часто зверталися чоловіки, яких примусово мобілізували, але вони не хотіли воювати проти України.

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З окупованих територій росіяни мобілізували сотні тисяч чоловіків

Після 20 лютого 2022 року окупанти почали масово мобілізувати людей з окупованих територій у свої збройні сили, погрожуючи розправою. Але направду перша хвиля примусової мобілізації розпочалась ще у 2014 році.

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів, що лише торік росіяни провели 8 примусових мобілізацій в окупованих Луганській та Донецькій областях й реалізували програму набору бойових резервів. Цей проєкт фактично був підготовкою до повномасштабної мобілізації воєнного часу.

З травня 2021 року вони вже відпрацювали схему: приїжджали на заводи, насильно брали чоловіків і відвозили на військові полігони для навчання. Коли розпочалася повномасштабна війна, саме цих резервістів почали відправляти на фронт,

– сказав Лисянський.

Згідно з підрахунками Павла Лисянського, росіяни примусово мобілізували понад 100 000 мешканців захоплених українських територій, багатьох з них відправили на передову. У перші 2 місяці повномасштабної війни було вбито щонайменше 23 000 людей.

росія не рахує загиблих примусово мобілізованих

Втрати примусово мобілізованих не зараховуються у втрати російської армії. У кремлі це називають "втрати союзних військ".

Деякі жителі окупованих територій зголосилися служити добровільно, але багатьох з них до цього змусили. Крім цього, росія ініціювала процес примусової мобілізації й в Криму, ще у 2014 році.

Кримська правозахисна група у партнерстві з генеральною прокуратурою Криму підготувала заяву до Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо процесу незаконного призову на військову службу.

Люди, які залишилися на окупованих територіях, не мають вибору: не всі можуть виїхати. За вісім років окупації ми всі говорили про те, як росія вчиняє військові злочини, як вона переслідує тих, хто не хоче служити у її збройних силах. А тепер окрім Криму та Донецької та Луганської областей з'явилися нові окуповані території. Тому Росія продовжить практику примусового призову, тому що людські ресурси закінчуються,

– розповіла дослідниця з Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова

Згідно з її даними, з 2014 року пройти військову службу в армії країни-агресорки були змушені понад 34 тисячі кримчан. Довідка. Вербування цивільних жителів окупованих територій до збройних сил держави-окупанта є порушенням міжнародного гуманітарного права та вважається воєнним злочином відповідно до Римського статуту № 7668 МКС.

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