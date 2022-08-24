Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире национального телемарафона рассказала о бесчинствах оккупантов. На захваченных территориях они пытаются всячески "мобилизовать" местных мужчин, информирует 24 канал.

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На практике – это насильственно записать в ряды их бандформирований. Например, только в Луганской области 55% таких насильственно мобилизованных стали "пушечным мясом". Об этом говорят у них внутри, и мы это знаем от нашей разведки. Это минимальные цифры, процесс продолжается,

– сказала Верещук.

Такие действия врага она назвала сознательным уничтожением, геноцидом украинцев и тех, кто когда-то поверил оккупантам и подумал, что россия может стать "асвободителем".

Как спастись от "мобилизации"

Верещук говорит, что нужно эвакуироваться с временно оккупированных территорий. Надо всеми возможными способами уйти от такой "мобилизации".

"Спастись иначе не получится, потому что они даже привлекают к войне 16-летних детей. Мол, те пригодятся, чтобы подносить снаряды, другие, чтобы варить есть. Да и 65-летних насильно загоняют туда. Знают, что те уже много лет не держали оружие в руках, не умеют им пользоваться и точно при первых же ударах погибнут", – сказала Верещук.

Она подчеркнула, что россияне на это безразлично. Для них люди – ничто и они не считаются с потерями.

"Мобилизация" на оккупированных территориях

На территории оккупированной Луганской области прошли так называемые "мобилизационные" рейды . Во многих населенных пунктах, как обычно для россии, начали вылавливать и задерживать мужчин буквально на улице. Забирают даже тех, кто имел отсрочку.

Стало известно, что россия начала принудительную "мобилизацию" на оккупированных украинских территориях еще в 2014 году. Правозащитники предупреждали, что принудительная мобилизация на захваченных территориях стала массовым явлением.

А недавно оккупанты хотели бросить на войну против ВСУ мастера КП "Вода Донбасса". Мужчину схватили на улице . Это произошло в оккупированной Горловке, когда мужчина вышел за сигаретами. Имел так называемую "бронь", а воевать не хотел. Его стали избивать. Проломили череп и уехали. Человек в реанимации.

Тем временем с предателями на оккупированных территориях происходит что-то неприятное: смотрите видео