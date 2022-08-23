Наразі на Донбасі триває тотальна мобілізація – забирають навіть тих, хто мав відстрочку. Про це повідомили 24 каналу власні джерела в спецслужбах.

Зауважте "Жителі окупованих територій – люди другого сорту": російський пропагандист відзначився заявою

Де ловили призовників на Луганщині

Випадки "полювання" на мобілізаційний резерв зафіксували в чотирьох населених пунктах Луганщини. Це були Новолимарівка, Богданівка, Біловодськ, Семикозівка.

До збирання "новобранців" із Луганської області залучили окупаційну "народну міліцію" квазіреспубліки "лнр" та співробітників "комісаріату". Вони затримали орієнтовно 100 чоловіків, яких одразу відвезли до "військових комісаріатів" у Луганську.

Як проводили мобілізаційні рейди

Перевірки робили переважно на блок-постах та зупинках громадського транспорту. При цьому документи оглядали не лише в пасажирів і перехожих, а й навіть у водіїв маршруток. Також окупанти проводили "подворові обходи".

Як уникнути мобілізації на окупованих територіях

24 канал поспілкувався з працівниками українських спецслужб та з'ясував, у який спосіб загарбники відловлюють чоловіків та як цього можна уникнути.

Передусім радять змінити адресу проживання та номер телефону.

Після цього слід зрозуміти, як найбезпечніше покинути квазіреспубліку.

Якщо це неможливо, варто взагалі не виходити та не потрапляти на очі сусідам.

Докладніше про те, як уникнути мобілізації у так званих "республіках" на Сході України – за посиланням.

До теми – як почалася нова "мобілізація" окупантів: дивіться відео