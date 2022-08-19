За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, жителі нещодавно захоплених населених пунктів Донеччини та Луганщини, які з тих чи інших причин залишилися вдома, дуже часто розуміють, що саме росія вбила десятки тисяч людей через забаганки путіна та злочинного командування. Крім того, певне прозріння відбувається й у так званих "ДНР" та "ЛНР".

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Адже на кожному кроці мирним людям розповідають про те, як "росія перемагає", як "москва відбудовуватиме міста" та "покращуватиме життя". Однак у реальності всім кажуть, що ніякої відбудови не буде, а чоловіків примусово мобілізують та відправляють на війну.

росія ненавидить жителів Донбасу, але приховує це

Звісно, гинути заради захоплення додаткових територій, особливо після того, як росія знищила рідне місто, ніхто з примусово мобілізованих у новокупованих населених пунктах не бажає.

Крім того, не готові йти у бій і мешканці квазіреспублік, про що подекуди вони мають сміливість напряму заявити у своїх відеозверненнях.

Однак будь-які прояви невдоволення серед жителів так званих "ДНР" і "ЛНР" викликають у російських окупантів неймовірну злобу. Зокрема й у пропагандистів, які можуть отримати догану від командування за погано виконану роботу.

Звичайні російські військові насправді не розуміють, чому після 8-річної обробки фейками та розповідями про "ЗСУ, які домблять бамбас", мешканці Донеччини та Луганщини не хочуть бути "гарматним м'ясом".

Що ж стосується пропагандистів, то вони відчувають свою нікчемність, адже не можуть зламати ставлення людей до реальної картини життя.

Після того, як мобілізовані бойовики з "ЛНР" намагалися уникнути своєї участі у війні за захоплення Донецької області, у командуванні окупаційними військами вирішили провести низку каральних заходів. Розуміючи, що подібні "бунти" траплятимуться й надалі, генерали розпорядилися зробити все необхідне для непотрапляння таких відео у мережу.

Офіцери середньої ланки при цьому вирішили помститися мобілізованим, які вийшли з-під контролю. При цьому російські військові не приховували того, що ставляться до "громадян" "ЛНР" та "ЛНР" як до людей другого сорту.

Пропагандист "зняв маску", але швидко виправився

Російський "інформаційний воїн" Романов відреагував на появу "зради" настільки емоційно, що "зняв із себе маску" любителя Донбасу. У своєму телеграм-каналі він не підбирав слів та обізвав жителів квазіреспублік "хохлами". Пізніше пропагандист зрозумів, що припустився помилки та навіть намагався її виправити.



Росіяни ставляться до жителів "ДНР" і "ЛНР" з ненавистю / Скриншот із телеграму російського пропагандиста

Втім, чимало любителів "русского мира" зі Сходу України усвідомили, що ніколи не ставитимуться до них як до рівних. Адже у розумінні окупантів зрадники нашої держави не можуть бути "повноцінними росіянами", а попри те, що вони змінили прапор, у душі для окупантів вони так і залишаються українцями.

Подібне ставлення до місцевих не приховує ніхто. Ані командування, ані рядові військовослужбовці. До того ж бойовикам з Донбасу деякі росіяни кажуть, що саме через них москва влізла у цю війну та програє її. Адже на їх думку "громадянський конфлікт" мали б вирішувати самі "ДНРівці" та "ЛНРівці".