24 канал поспілкувався з працівниками українських спецслужб та з'ясував, в який спосіб загарбники відловлюють чоловіків, та як цього можна уникнути. Адже набагато простіше вижити на окупованій території, аніж на полі бою у ролі "гарматного м'яса".

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Найпростіший та найбезпечніший варіант, як не опинитися у загарбницькому війську – вчасно виїхати з "республік". Зробити це можна й зараз, але існують неабиякі ризики бути спійманим, а евакуація чоловіків з тимчасово окупованих територій коштує чимало грошей.

Броні не працюють

Як показала практика, куплені або цілком реальні довідки про непридатність до служби під час бойових дій путінські опричники не сприймають за документ. Тому кожен, у кого є так звана бронь, має розуміти, що "коменданти" цілком здатні схопити будь-кого прямо на вулиці, навіть не перевіряючи паспортні дані.

Роздачі повісток як таких у так званих "ДНР" та "ЛНР" практично не існує. У більшості випадків озброєні люди одразу затримують чоловіків та везуть їх на пункти збору. Звідти мобілізовані потрапляють на фронт, а втекти з пунктів постійної дислокації зазвичай не так легко.

Відпрацьовують загарбники також по списках, які їм регулярно подають роботодавці. Так у представників "військкоматів" з'являються актуальні дані про чоловіків, яких ще не відправили на війну, із паспортними даними та адресами прописки.

Що ж стосується нещодавно окупованих територій Донеччини та Луганщини, то в першу чергу бойовики та росіяни мобілізовують тих, хто поспішив отримати "паспорти" квазіреспублік. Крім того, загарбники виставляють блокпости для перехоплення чоловіків, які намагаються виїхати із населених пунктів, та здійснюють рейди "для перепису військовозобов'язаних".

Бойовики перевіряють будь-які укриття, підвали, хліви з худобою та інші місця, де може переховуватися потенційне "гарматне м'ясо".

На які хитрощі йдуть окупанти, аби спіймати та мобілізувати більше людей

Найулюбленішими методами "полювання" за тими, хто ухиляється від участі у війні проти України, у загарбників є:

влаштування обстрілу цивільної інфраструктури та перехоплення тих, хто прямує до укриттів;

імітація пожежі в будинку. Бойовики кидають у під'їзд димову шашку, приганяють машину рятувальників та оголошують евакуацію. Всіх, хто вибігає з багатоповерхівок, саджають в автобус прямо в капцях;

стеження за машинами з водою. Оскільки на Донбасі немає централізованого водопостачання, люди вимушено виходять на вулицю, коли до них приїжджають цистерни. Путінські ординці обожнюють мобілізовувати чоловіків у чергах;

очікування у дворах. "Коменданти" приїжджають у цивільних машинах та відловлюють людей, які виходять з будинків.

Як уникнути мобілізації на окупованих територіях

Для того, аби уникнути мобілізації, фахівці радять в першу чергу змінити адресу проживання та номер телефону. Якщо немає варіантів заплатити та евакуюватися подалі від "республік", чоловікам бажано взагалі не виходити на вулицю та не "відсвічувати" перед сусідами. Звісно, у цьому випадку абсолютна більшість людей призовного віку не зможе заробляти гроші, але за участь у війні мобілізованим зазвичай не платять. Тож ніякого сенсу ризикувати своїм життям заради виживання власної родини – немає. Тим паче, що у випадку загибелі, шансів на отримання якихось компенсацій у родичів не буде.

У містах, які росіяни нещодавно захопили, чоловікам призовного віку ні за що не можна отримувати "паспорти" квазіреспублік чи росії, з'являтися на пунктах видачі гуманітарної допомоги чи взагалі перебувати у місцях, де можуть проходити мобілізаційні рейди.

Якщо варіантів переховуватися від загарбників геть нема, мобілізовані можуть вижити лише, якщо правильно здадуться в полон.