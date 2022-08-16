24 канал пообщался с работниками украинских спецслужб и выяснил, как захватчики отлавливают мужчин, и как этого можно избежать. Ведь гораздо проще выжить на оккупированной территории, чем на поле боя в роли "пушечного мяса".

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Самый простой и безопасный вариант, как не оказаться в захватническом войске – вовремя уехать из "республик". Сделать это можно и сейчас, но существуют серьезные риски быть пойманным, а эвакуация мужчин с временно оккупированных территорий стоит немало денег.

Брони не работают

Как показала практика, купленные или реальные справки о непригодности к службе во время боевых действий путинские опричники не воспринимают как документ. Поэтому каждый, у кого есть так называемая бронь, должен понимать, что коменданты вполне способны схватить кого угодно прямо на улице, даже не проверяя паспортные данные.

Раздачи повесток как таковых в так называемых ДНР и ЛНР практически не существует. В большинстве случаев вооруженные люди сразу задерживают мужчин и увозят их на пункты сбора. Оттуда мобилизованные попадают на фронт, а бежать из пунктов постоянной дислокации обычно не так-то легко.

Отрабатывают захватчики также по спискам, которые им регулярно представляют работодатели. Так, у представителей "военкоматов" появляются актуальные данные о мужчинах, которых еще не отправили на войну, с паспортными данными и адресами прописки.

Что же касается недавно оккупированных территорий Донбасса и Луганской области, то в первую очередь боевики и россияне мобилизуют тех, кто поспешил получить "паспорта" квазиреспублик. Кроме того, захватчики выставляют блокпосты для перехвата мужчин, пытающихся уехать из населенных пунктов, и совершают рейды "для переписи военнообязанных".

Боевики проверяют любые укрытия, подвалы, хлева со скотом и другие места, где может скрываться потенциальное "пушечное мясо".

На какие уловки идут оккупанты, чтобы поймать и мобилизовать больше людей

Самыми любимыми методами "охоты" за уклоняющимися от участия в войне против Украины у захватчиков являются:

устройство обстрела гражданской инфраструктуры и перехват тех, кто направляется к укрытиям;

имитация пожара в доме. Боевики бросают в подъезд дымовую шашку, пригоняют спасателей и объявляют эвакуацию. Всех, кто выбегает из многоэтажек, сажают в автобус прямо в тапочках;

слежение за машинами с водой. Поскольку на Донбассе нет централизованного водоснабжения, люди вынужденно выходят на улицу, когда к ним приезжают цистерны. Путинские ордынцы обожают мобилизовывать мужчин в очередях;

ожидание во дворах. "Коменданты" приезжают в гражданских машинах и отлавливают людей, выходящих из домов.

Как избежать мобилизации на оккупированных территориях

Чтобы избежать мобилизации, специалисты советуют в первую очередь изменить адрес проживания и номер телефона. Если нет вариантов заплатить и эвакуироваться подальше от "республик", мужчинам желательно вообще не выходить на улицу и не "отсвечивать" перед соседями. Конечно, в этом случае абсолютное большинство людей призывного возраста не сможет зарабатывать деньги, но за участие в войне мобилизованным обычно не платят. Так что никакого смысла рисковать своей жизнью ради выживания собственной семьи – нету. Тем более что в случае гибели шансов на получение каких-либо компенсаций у родственников не будет.

В городах, которые недавно захватили россияне, мужчинам призывного возраста ни за что нельзя получать "паспорта" квазиреспублик или россии, появляться на пунктах выдачи гуманитарной помощи или вообще находиться в местах, где могут проходить мобилизационные рейды.

Если вариантов скрываться от захватчиков нет, мобилизованные могут выжить только, если правильно сдадутся в плен.