Примусово мобілізованих на окупованих територіях зневажливо називають "мобіками". Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.

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Примусова мобілізація на Донбасі

Експерт розповів, що в захоплених росією східних регіонах України всіх чоловіків, які трапляються на вулиці, силоміць забирають, записують до "армії" та без жодної підготовки чи необхідного спорядження кидають у бій як гарматне м'ясо.

Найчастіше саме таких людей посилають іти першими. Вони потрапляють під вогонь Збройних Сил України, а вже далі за ними рухаються регулярні війська росії,

– розповів Сергій Стуканов.

За його словами, через таку практику окупантів багато чоловіків на окупованих територіях вже протягом багатьох місяців масштабної війни просто не виходять з дому.

"Я маю чимало повідомлень, коли чоловіки переховуються та побоюються взагалі виходити з дому. Якщо це родина, в якій є мати чи дружина, то саме вона виходить на вулицю й вирішує нагальні питання", – розповів аналітик.

Сергій Стуканов про примусову мобілізацію на Донбасі: дивіться відео

Тактика "гарматного м'яса" провокує протести

Сергій Стуканов зауважив, що такі випадки на окупованих територіях є дуже масовими. Навіть у таких тоталітарних умовах жінки публічно виступали проти цього.

Вони запитували у відповідних структур: "де наші чоловіки, і чому ми не можемо повернути їх з фронту?",

– зазначив експерт.

Він також висловив переконання, що за першої кращої нагоди ті примусово мобілізовані, які "мають розум", будуть здаватися в полон. Саме так часто й відбувається.

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