Принудительно мобилизованных на оккупированных территориях пренебрежительно называют "мобиками". Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов.

К слову Амнистия после сдачи в плен: военный ВСУ обратился к принудительно мобилизованным на Донбассе

Принудительная мобилизация на Донбассе

Эксперт рассказал, что на захваченных россией восточных регионах Украины всех попадающихся на улице мужчин насильно забирают, записывают в "армию" и без всякой подготовки или необходимого снаряжения бросают в бой как пушечное мясо.

Чаще всего именно таких людей посылают идти первыми. Они попадают под огонь Вооруженных Сил Украины, а уже дальше двигаются регулярные войска россии,

– рассказал Сергей Стуканов.

По его словам, из-за такой практики оккупантов многие мужчины на оккупированных территориях уже в течение многих месяцев масштабной войны просто не выходят из дома.

"У меня есть много сообщений, когда мужчины скрываются и опасаются вообще выходить из дома. Если это семья, в которой есть мать или жена, то именно она выходит на улицу и решает неотложные вопросы", – рассказал аналитик.

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Тактика "пушечного мяса" провоцирует протесты

Сергей Стуканов отметил, что такие случаи на оккупированных территориях очень массовые. Даже в таких тоталитарных условиях женщины публично выступали против этого.

Они спрашивали у соответствующих структур: "где наши мужчины, и почему мы не можем вернуть их с фронта?",

– отметил эксперт.

Он также выразил убеждение, что при первой лучшей возможности те принудительно мобилизованные, которые "имеют разум", будут сдаваться в плен. Именно так часто и происходит.

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