Через шалені втрати та провалену мобілізацію російські окупанти набирають у свої ряди усіх, кого може змусити воювати проти України. Особливо активно вони намагаються кинути на штурм позицій ЗСУ мешканців Донецької та Луганської областей.

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Тих, хто здасться у полон, чекає амністія

Відомий блогер з Донецька Віталій Овчаренко, який зараз служить у ЗСУ, закликав мешканців Донеччини та Луганщини, яких росіяни примусово мобілізували до своїх лав, здаватися у полон. Окупанти не цінують їхнього життя та кидають на штурми, в яких новобранців чекає лише одне – смерть.

Не ставайте гарматним м'ясом. Здавайтесь у полон ЗСУ. І ви повернетеся до своїх сімей. Якщо ви не знаєте, як здатися у полон – напишіть мені, і ми разом придумаємо, як вас врятувати. Так, до кінця війни ви будете на території, яка охороняється, але після війни ті, хто здався через мене, отримає амністію і невеликий умовний термін. Ви залишитися живими та побачите свої сім'ї,

– закликав Овчаренко.

Соцмережі Віталія Овчаренка, куди потрібно писати для здачі у полон:

Відео звернення Віталія Овчаренка до примусово мобілізованих:

Овчаренко пообіцяв, що амністію отримають всі мобілізовані мешканці Донеччини та Луганщини, які здалися у полон через нього.

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