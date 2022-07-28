Из-за безумных потерь и проваленной мобилизации российские оккупанты набирают в свои ряды всех, кого может заставить воевать против Украины. Особенно активно они пытаются бросить на штурм позиции ВСУ жителей Донецкой и Луганской областей.

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Тех, кто сдастся в плен, ждет амнистия

Известный блоггер из Донецка Виталий Овчаренко, который сейчас служит в ВСУ, призвал жителей Донбасса и Луганщины, которых россияне принудительно мобилизовали в свои ряды, сдаваться в плен. оккупанты не ценят их жизнь и бросают на штурмы, в которых новобранцев ждет только одно – смерть.

Не становитесь пушечным мясом. Сдавайтесь в плен ВСУ. И вы вернетесь в свои семьи. Если вы не знаете, как сдаться в плен – напишите мне, и мы вместе придумаем, как спасти вас. Да, к концу войны вы будете на охраняемой территории, но после войны те, кто сдался из-за меня, получит амнистию и небольшой условный срок. Вы остаетесь живы и увидите свои семьи,

– призвал Овчаренко.

Соцсети Виталия Овчаренко, куда нужно писать для сдачи в плен:

Видео обращения Виталия Овчаренко к принудительно мобилизованным:

Овчаренко пообещал, что амнистию получат все мобилизованные жители Донбасса и Луганщины, сдавшиеся в плен из-за него.

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