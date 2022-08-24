Наразі весь фокус спрямований на багатодітних родинах, маломобільних та людях похилого віку. Про це заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

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Населення Донеччини може не пережити зиму

За словами Верещук, більшість одиноких людей похилого віку залишились сам на сам зі смертельною небезпекою – вони можуть не пережити зиму.

Саме тому ми йдемо до них, розповідаємо їм про можливості, що держава безкоштовно забезпечує проїзд, житло, харчування, медичний догляд і все інше,

– зазначила віцепрем'єрка.

Так, українська влада виплачує одноразову допомогу, як тільки людина сідає в потяг. На пероні по прибуттю евакуйована особа отримує 2 200 гривень або 3 000 гривень – в залежності від людини, якщо вона з інвалідністю.

Крім того, евакуйовані багатодітні родини отримають ноутбук, щоб діти могли навчатися.

Верещук додала, що в разі бажання евакуюватися необхідно зателефонувати за номером 15-48. Також на сайті Донецької ОВА є перелік телефонів громад. Після цього до людини приїдуть волонтери або військові.

Важливо! Людина може відмовитись від евакуації, проте вона має підписати документ, що вона несе відповідальність за наслідки.

Евакуація з Донеччини

Влада України оголосила про обов'язкову евакуацію місцевих жителів з Донецької області. Тим людям, які не захочуть виїжджати, доведеться підписати письмову згоду.

З 1 серпня з Донецької області евакуювали 3 908 осіб, з них – 777 дітей. Місцевих жителів, які ще не виїхали з регіону, просять терміново вивозити дітей.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської області виїжджають через Василівку, хоча до цього окупанти могли по два тижні не давати людям проїхати.

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