Сейчас весь фокус направлен на многодетные семьи, маломобильных и стариков. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал.

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Население Донбасса может не пережить зиму

По словам Верещук, большинство одиноких стариков остались один на один со смертельной опасностью – они могут не пережить зиму.

Именно поэтому мы идем к ним, рассказываем им о возможностях, что государство бесплатно обеспечивает проезд, жилье, питание, медицинский уход и все остальное,

– отметила вице-премьер.

Так, украинские власти выплачивают единовременную помощь, как только человек садится в поезд. На перроне по прибытию эвакуированный человек получает 2 200 гривен или 3 000 гривен – в зависимости от человека, если он с инвалидностью.

Кроме того, эвакуированные многодетные семьи получат ноутбук, чтобы дети могли учиться.

Верещук добавила, что в случае желания эвакуироваться необходимо позвонить по телефону 15-48. Также на сайте Донецкой ОВА есть список телефонов общин. После этого к человеку приедут волонтеры или военные.

Важно! Человек может отказаться от эвакуации, однако должен подписать документ, что он несет ответственность за последствия.

Эвакуация с Донбасса

Власти Украины объявили об обязательной эвакуации местных жителей из Донецкой области. Тем людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие.

С 1 августа из Донецкой области эвакуировали 3 908 человек, из них – 777 детей. Местных жителей, еще не выехавших из региона, просят срочно вывозить детей.

Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области выезжают через Васильевку, хотя до этого оккупанты могли по две недели не давать людям проехать.

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