Мэр временно оккупированного Мелитополя на Запорожье Иван Федоров в эфире национального телемарафона рассказал, что эвакуация – это насущная тема. Люди, которые не согласны жить в оккупации, хотят уехать, сообщает 24 канал.

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Есть одно сообщение – это Васильевка, через которое выезжают Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области. Бывали периоды, когда оккупанты по 2 недели полностью перекрывали людям проезд. Сейчас он есть, но очередь более 1200 машин,

– сказал Федоров.

Но оккупанты продолжают совершать бесчинства. Они делят очередь еще на три. Федоров рассказал, что первая – это платная. Берут взятки за то, чтобы выпускать без очереди. Эти люди стоят от одной до двух ночей.

Вторую очередь сделали так называемую льготную. Она для старших, людей с ограниченными возможностями, детей. Эта очередь стоит от 3 до 5 дней. Люди ночуют в машинах в Васильевке. А другие просто ждут и могут так ночевать и 7 дней. Поэтому эвакуация – это первая проблема.

Что происходит в Мелитополе

Иван Федоров сообщал, что российские оккупанты готовятся провести в Мелитополе так называемый "референдум". Для того чтобы проголосовать, даже не нужно будет выходить из дома – коллаборанты сами придут к каждому в квартиру.

Так же, как и повсюду на оккупированных территориях, в Мелитополе неспокойно. В оккупированном городе 31 июля раздался сильный взрыв. Местные слышали его в разных уголках города и окрестных селах. Взрыв произошел на аэродроме Мелитополя, который оккупанты используют как командный пункт и базу для самолетов и вертолетов. ВСУ уже не раз били по нему.

Кроме того, мэр рассказывал, что ежедневно возле Мелитополя и через город проходят три – четыре колонны вражеской техники. В частности, 28 июля там была замечена специфическая техника – последняя модификация Бук-М2.

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