К счастью, люди прислушиваются к советам власти. Так, ежедневно фиксируют выезд 1000 – 1200 человек. Об этом 24 каналу рассказала министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Детали об эвакуации с Юга

По словам Верещук, с 1 по 5 августа выехало 5 330 человек. Люди пользуются помощью волонтеров, или выезжают собственным автотранспортом.

Люди едут, и едут все больше. Я благодарна тем семьям, которые осмеливаются и садятся волонтерам в транспортные средства, используют эвакуационные поезда и автобусы, все, что только можно, чтобы выбраться,

– сказала министр по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Она подчеркнула, что стоит учитывать приближение зимы. Следовательно, переселенцам нужно время, чтобы адаптироваться и адаптировать своих детей.

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"Мы готовимся идти в контрнаступление. Наша армия еще раз просит помочь с эвакуацией гражданского населения", – резюмировала Верещук.

Эвакуация украинцев из опасных регионов: последние новости

Украинцы продолжают эвакуацию с временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия. К сожалению, российские оккупанты не всегда позволяют людям это сделать. Так, они обстреляли автобус с гражданскими, которые намеревались эвакуироваться из села Староселье Херсонской области. Враг унес жизни 3 человек.

Мэр Мелитополя сказал, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области выезжают через Васильевку. Раньше оккупанты могли по 2 недели не давать людям проехать. Проезд есть, но в очереди стоят более 1200 машин.

Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация из Донбасса. Власти подчеркивают, что оставаться в регионе опасно не только с точки зрения постоянных обстрелов, но и риска остаться без воды, еды, тепла и света.

По словам спикера Донецкой ОВА, местным жителям предлагают полное сопровождение – от трансфера до финансовой поддержки.

В Ровенской области разработали и утвердили план эвакуации гражданского населения на случай вторжения врага со стороны Беларуси. В Ровенской ОВА подчеркнули, что в случае реализации этого сценария местных жителей сразу предупредят об опасности.

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