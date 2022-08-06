На щастя, люди дослухаються до порад влади. Так, щодня фіксують виїзд 1000 – 1200 людей. Про це 24 каналу розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Цікаво знати Люди отримують супровід, – у Донецькій ОВА розповіли деталі про обов'язкову евакуацію
Деталі про евакуацію з Півдня
За словами Верещук, з 1 по 5 серпня виїхало 5 330 людей. Люди користуються допомогою волонтерів, або ж виїжджають власним автотранспортом.
Люди їдуть, і їдуть чимраз більше. Я вдячна тим родинам, які зважуються і сідають до волонтерів у транспортні засоби, використовують евакуаційні потяги та автобуси, усе, що тільки можна, аби вибратися,
– сказала міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Вона наголосила, що варто зважати на наближення зими. Відтак переселенцям потрібен час, аби адаптуватися та адаптувати своїх дітей.
ЗСУ готуються до наступу
"Ми готуємося йти у контрнаступ. Наша армія вкотре просить допомогти з евакуацією цивільного населення", – резюмувала Верещук.
До теми – евакуація з окупованих територій: як виглядає "Дорога життя" – дивіться відео