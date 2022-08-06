На щастя, люди дослухаються до порад влади. Так, щодня фіксують виїзд 1000 – 1200 людей. Про це 24 каналу розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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За словами Верещук, з 1 по 5 серпня виїхало 5 330 людей. Люди користуються допомогою волонтерів, або ж виїжджають власним автотранспортом.

Люди їдуть, і їдуть чимраз більше. Я вдячна тим родинам, які зважуються і сідають до волонтерів у транспортні засоби, використовують евакуаційні потяги та автобуси, усе, що тільки можна, аби вибратися,

– сказала міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Вона наголосила, що варто зважати на наближення зими. Відтак переселенцям потрібен час, аби адаптуватися та адаптувати своїх дітей.

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"Ми готуємося йти у контрнаступ. Наша армія вкотре просить допомогти з евакуацією цивільного населення", – резюмувала Верещук.

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