На території області досі залишається щонайменше 40 000 дітей. Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко.

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Обов'язкова евакуація з Донецької області стартувала 2 серпня. Станом на сьогодні вдалося вивезти понад 300 людей.

Чому люди мають виїхати

Речниця Донецької ОВА пояснила, що наразі є два фактори, які ставлять під загрозу життя та здоров'я людей:

Війна – обстріли не вщухають, вони будуть лише посилюватися. Житлово-комунальна ситуація – буде вкрай важка зима, область залишиться без газу. Адже там, де потрібно проводити відновлювальні роботи, зараз відбуваються тяжкі бої.

"Ми намагаємося донести людям цю інформацію", – зазначила вона.

За словами Ігнатченко, основною перевагою обов'язкової евакуації є те, що люди отримують повний супровід. Їх забирають з населених пунктів на автобусах, доправляють до Покровська, а звідти – потягом до Кропивницького або Олександрії. Весь трансфер є безкоштовним. Людей розміщують та надають одноразову грошову допомогу: по 3 000 гривень для дітей та людей з інвалідністю, та 2 000 гривень для людей без статусу.

Люди повністю забезпечені увагою. В такий спосіб і уряд, і ми як ОВА намагаємося розвінчати міфи, які давно усталені на Донеччині: "нас ніде не чекають", "немає грошей їхати" та "немає за що жити". Ми дуже сподіваємося, що навіть та категорія людей, яка не хоче виїжджати, дослухається до цього заклику та ухвалить правильне рішення,

– резюмувала речниця Донецької ОВА.

Евакуація з Донеччини: коротко

28 липня на Донеччині оголосили масштабну евакуацію. Місцевих мешканців закликали покинути область, адже є ризик не тільки потрапити під обстріли, але й залишитися без води, їжі, ліків й тепла.

Кабінет міністрів України 29 липня створив штаб з евакуації жителів Донеччини. Його очолила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

30 липня оголосили про обов'язкову евакуацію місцевих жителів з Донецької області. З області мають намір вивезти близько 200 тисяч людей, з них 50 тисяч – це діти. Людям, які не захочуть виїжджати, доведеться підписати письмову згоду.

Переселенців з Донецької області пообіцяли забезпечити житлом, грошима та всім необхідним. Евакуйованих розселятимуть у центральних і західних регіонах України.

У вівторок, 2 серпня, розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини. У Кропивницький прибув евакуаційний потяг з Донеччини.

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