На территории области до сих пор остается не менее 40 000 детей. Об этом 24 каналу рассказала представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.
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Обязательная эвакуация из Донецкой области началась 2 августа. На сегодня удалось вывезти более 300 человек.
Почему люди должны уехать
Представитель Донецкой ОВА пояснила, что сейчас есть два фактора, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье людей:
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Война – обстрелы не утихают, они будут только усиливаться.
- Жилищно-коммунальная ситуация – будет очень тяжелая зима, область останется без газа. Ведь там, где нужно проводить восстановительные работы, сейчас проходят тяжелые бои.
"Мы пытаемся донести людям эту информацию", – отметила она.
По словам Игнатченко, основным преимуществом обязательной эвакуации является то, что люди получают полное сопровождение. Их забирают из населенных пунктов на автобусах, доставляют в Покровск, а оттуда – поездом в Кропивницкий или Александрию. Весь трансфер бесплатный. Людей размещают и предоставляют единовременную денежную помощь: по 3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью и 2 000 гривен для людей без статуса.
Люди полностью обеспечены вниманием. Таким образом и правительство, и мы как ОВА пытаемся развенчать мифы, давно установившиеся на Донбассе: "нас нигде не ждут", "нет денег ехать" и "не за что жить". Мы очень надеемся, что даже та категория людей, которая не хочет уезжать, прислушается к этому призыву и примет правильное решение,
– резюмировала пресс-секретарь Донецкой ОВА.
Эвакуация из Донбасса: коротко
- 28 июля в Донецкой области объявили масштабную эвакуацию. Местных жителей призвали покинуть область, ведь есть риск не только попасть под обстрелы, но остаться без воды, еды, лекарств и тепла.
- Кабинет министров Украины 29 июля создал штаб по эвакуации жителей Донбасса. Его возглавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
- 30 июля объявили об обязательной эвакуации местных жителей из Донецкой области. Из области намерены вывезти около 200 тысяч человек, из них 50 тысяч – это дети. Людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие.
- Переселенцев из Донецкой области пообещали обеспечить жильем, деньгами и всем необходимым. Эвакуированных будут расселять в центральных и западных регионах Украины.
- Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация из Донбасса. В Кропивницкий прибыл эвакуационный поезд из Донбасса.
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