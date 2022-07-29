Донецкая область находится на грани гуманитарной катастрофы
Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и создал Координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области. Штаб создали, чтобы координировать действия властей, военных и волонтеров, которіе занимаются эвакуацией людей.
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Кроме эвакуации, штаб будет искать убежище для людей, расселять эвакуированных и оказывать им помощь. В состав штаба вошли представители министерств, силовых ведомств и ОВА.
Отметим, что Ирина Верещук обратилась к жителям Донецкой области с просьбой эвакуироваться. Министр объяснила, что если не эвакуируетесь из Донетчины, когда это возможно, то есть риск оказаться не только без электричества и воды, то есть без тепла, но еще и без связи, лекарств, пищи и под обстрелами.
Сейчас самая напряженная ситуация на фронте в Донецкой области. Сообщается, что Донетчина находится на грани гуманитарной катастрофы.
Вице-премьер-министр Ирина Верещук весной возглавляла Координационный штаб в отношении пленных, однако покинула этот пост. Вместо Верещук Координационный штаб в отношении пленных возглавил глава разведки Кирилл Буданов.
Какая ситуация в Донецкой области
- оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты в Донецкой области. Только с начала полномасштабного вторжения россии в Донецкой области уже погибли 656 человек. Эти данные не учитывают жертвы в Мариуполе и Волновахе.
- В американском Институте изучения войны считают, что российские оккупанты сосредоточатся на захвате Бахмута. В то же время сообщается, что враг уже меньше будет пытаться взять Северск.
- В четверг, 28 июля, россияне нанесли мощный удар по Бахмуту, в результате чего погибли три человека. Кроме того, оккупанты атаковали колонию в оккупированной Оленевке, где погибли около 40 украинских военнопленных.
- Также 28 июля россияне нанесли ракетный удар по городу Торецк. Войска агрессора попали в многоэтажку, в результате чего 2 человека погибли. Еще три человека были спасены.
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