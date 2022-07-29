Донецкая область находится на грани гуманитарной катастрофы

Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и создал Координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области. Штаб создали, чтобы координировать действия властей, военных и волонтеров, которіе занимаются эвакуацией людей.

Кстати Возле Песков россияне оделись в форму ВСУ и пытались штурмовать наше войско

Кроме эвакуации, штаб будет искать убежище для людей, расселять эвакуированных и оказывать им помощь. В состав штаба вошли представители министерств, силовых ведомств и ОВА.

Отметим, что Ирина Верещук обратилась к жителям Донецкой области с просьбой эвакуироваться. Министр объяснила, что если не эвакуируетесь из Донетчины, когда это возможно, то есть риск оказаться не только без электричества и воды, то есть без тепла, но еще и без связи, лекарств, пищи и под обстрелами.

Сейчас самая напряженная ситуация на фронте в Донецкой области. Сообщается, что Донетчина находится на грани гуманитарной катастрофы.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук весной возглавляла Координационный штаб в отношении пленных, однако покинула этот пост. Вместо Верещук Координационный штаб в отношении пленных возглавил глава разведки Кирилл Буданов.

Какая ситуация в Донецкой области

Узнайте больше – россияне ударили по Оленевке: смотрите видео