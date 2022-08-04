Для эвакуированных организовано бесплатное проживание в Кировоградской области
Для того, чтобы эвакуироваться из Донбасса , нужно совершить несколько шагов. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подробно объяснили, как выехать из Донбасса.
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Прежде всего, нужно оставить заявку по номеру телефона, который предоставили в Минреинтеграции. Опубликован один номер для всех граждан, а также для жителей Краматорска, Константиновки, Временного Яра, Соледара и Николаевки.
Как эвакуироваться из Донбасса / Фото Минреинтеграции
Также будут эвакуировать тяжело больных и людей с инвалидностью, для эвакуации которых нужно звонить по следующим номерам:
- (099) 710-48-72
- (099) 311-53-14
- (099) 311-53-36
- (096) 108-60-48
- (096) 108-52-24
Людям, которые хотят выехать из Донецкой области, нужно бесплатным автобусом добраться до Покровска, откуда отправляется эвакуационный поезд в Кропивницкий.
Для эвакуированных организовано бесплатное проживание в Кировоградской области. Также людям окажут бесплатное питание, гуманитарную, психологическую и медицинскую помощь.
Социальные гарантии для людей / Фото Минреинтеграции
Кроме того, предусмотрена ежемесячная денежная помощь от 2 до 3 тысяч гривен. Также в Кропивницком и Александрии эвакуированным окажут одноразовую денежную помощь в размере 2 – 3 тысяч гривен.
Эвакуация из Донбасса: что известно
- 28 июля в Донецкой области объявили масштабную эвакуацию. Ирина Верещук, возглавившая штаб по эвакуации жителей Донбасса, призвала дончан эвакуироваться, поскольку из-за боевых действий существует риск не только попасть под обстрелы, но и остаться без еды, лекарств и тепла.
- 30 июля Кабмин объявил об обязательной эвакуации местных жителей из Донецкой области. Людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие.
- Из Донбасса планируют эвакуировать около 200 тысяч человек. Из них 50 тысяч – это дети. Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация из Донбасса. В Кропивницкий прибыл эвакуационный поезд из Донбасса.
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