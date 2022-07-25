росіяни руйнують житлові будинки та школи

Про це 24 каналу розказала речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко. За її словами, масштаби руйнувань Донеччини, як і сусідньої Луганщини, просто жахливі.

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Вона пояснила, що за актуальними даними там, де можна підрахувати, в області пошкоджено або зруйновано 75 тисяч житлових будинків. Здебільшого це приватні будинки, але немало й багатоповерхівок – понад 5 тисяч. Крім того, під удар окупантів потрапило понад 250 шкіл Донеччини – це більше ніж половина від усієї кількості.

Тетяна Ігнатченко зауважила, що з початку повномасштабної війни з росією ворог нищить практично все, що було зроблено та оновлено на попередні 8 років, коли попри війну область розвивалася

Але не це головне. Головне, щоб ми зупинили росіян та викинули їх за кордон нашої держави. Тоді ми все відновимо, і все знову буде добре, все буде Україна,

– впевнена вона.

Ситуація з критичною інфраструктурою загострюється

Вкрай складною є ситуацій з критичною інфраструктурою регіону. Ще з кінця квітня в Донецькій області повністю відсутнє газопостачання. Крім того, у 123 населених пунктах немає електрики, а більше ніж у 60 містах та селах – відсутнє водопостачання. Туди намагаються завозити воду у потрібній кількості.

"Звертаючись до цивільного населення, ми не втомлюємося повторювати, що ситуація має тенденцію до загострення. Вона буде лише погіршуватися, тому що окупанти цілять просто таки в об'єкти критичної інфраструктури", – підкреслила речниця ОВА.

За її словами, вже зараз зрозуміло, що осінньо-зимовий період на Донеччині буде вкрай складним. Газу, а відтак опалення та гарячої води, не буде, а водопостачання та електрика – це надто вразливі комунікації, по яких не припиняють цілитися російські загарбники.

Попри такі прогнози, мешканці регіону все ж не поспішають евакуюватися. У Донецькій області досі залишаються орієнтовно 400 тисяч людей. Це завелике навантаження для опалювального сезону за таких складних обставин, тож людей вкотре закликають виїжджати.

Не витримають ніякі мережі, ніякі комунікації. Люди повинні уявити, якими будуть ці умови. Їх не те щоб комфортними, а й нормальними не назвеш,

– констатувала Тетяна Ігнатченко.

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