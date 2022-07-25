На щастя, зловмисників викрили правоохоронці. Їм вдалося встановити весь ланцюжок колаборантів, які збирали інформацію.

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Ким виявилися колаборанти

Спілкувалися зрадники з росіянами через Telegram. З'ясувалося, що 29-річна мешканка Торецька шукала та передавала інформацію про розташування українських військових. Їхню геолокацію зрадниця відсилала головній адміністраторці телеграм-каналу, яка перебуває у росії. За це колаборантка отримувала грошову винагороду. За яку суму вона зрадила Батьківщину – невідомо.

Поліцейські мають докази, що жінка причетна до ударів по школі, крамниці та житлових будинках. Так, російська ракета повністю знищила будинок разом із 3 людьми. Серед загиблих була 17-річна дівчина. Тобто зрадниця допомагала російській армії вбивати людей, з якими живе в одному місті.

В аналогічних діях викрили чоловіків віком 25 і 32 років.

Матеріали справи передали у Службу безпеки України для подальшого розслідування.

СБУ спіймала колаборанта на Житомирщині

Зрадником виявився і мешканець Коростеня на Житомирщині. Чоловік передавав ворогу інформацію про розташування військових об'єктів ЗСУ та підприємства-виробника оборонної продукції на території області.

Цю інформацію російські окупанти мали використати для масованих ракетних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі.

Зловмисника вже взяли під варту за статтею про вчинення державної зради в умовах воєнного стану.

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