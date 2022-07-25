СБУ змогла ідентифікувати всіх зрадників серед правоохоронців на Херсонщині. Для цього посилили контррозвідку на південному фронті.
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Зрадники відновили "Беркут" у Херсоні
Колаборанти та зрадники, як повідомляє СБУ, вступили до так званого "главного управлєнія мвд Херсонской області", яке створили там російські окупанти.
Серед завдань цього псевдоутворення – придушувати опір та залякувати мешканців тимчасово окупованих районів Півдня України. Вони чинять масові репресії, переслідування і незаконно затримують людей. Ба більше, для цього ворог відновив так званий регіональний підрозділ міліції "Беркут".
Над потерпілими здійснюють психологічний тиск, насильство та погрожують вбивством. Людей викрадають і катують.
Як вербують людей служити ворогу
У СБУ також є інформація, що колаборанти під керівництвом російських спецслужб підбирають і вербують своїх "однодумців". Їм пропонують приєднуватись до угруповань окупаційного "главку мвд". Шукають цих людей через особисті зв'язки і навіть серед експрацівників правоохоронних органів.
Співробітники СБУ провели оперативні дії та зібрали всю інформацію про кожного з колаборантів. Злочини задокументували та дізнались, де перебувають зрадники і якими маршрутами вони переміщуються.
Колаборанти на Херсонщині / Фото СБУ
Як наслідок, про підозру в колабораціонізмі вже повідомили 26 представникам "обласного управлєнія мвд", які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини. Із них 14 працювали в Нацполіції. Офіс Генпрокурора повідомив, що вони виконували вказівки ворога і створили це так зване "ГУ МВД Херсонской области". Туди вербували людей.
Імена зрадників
СБУ оприлюднила імена декого з так званого "керівного складу". Серед них:
- Бобришев В.М. – начальник управління кадрового забезпечення;
- Трубаєв М.В. – начальник управління карного розшуку;
- Гаркуша Г.О. – командир батальйону "Беркут";
- Савіна Н.В. – заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів;
- Стусенко Є.Г. – заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;
- Малиновський Р.О. – заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи;
- Горєлов К.В. – начальник Центру громадських зв’язків;
- Великосельський Є.В. – начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;
- Шершень М.В. – начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;
- Одинець С.С. – заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.
Тепер правоохоронці роблять все, що потрібно аби кожен колаборант і зрадник відповів за злочини проти України. На них невідворотно чекає покарання.
Зрадники й колаборанти в Україні
- Партизани на Херсонщині підірвали автівку відомого колаборанта, начальника виправної колонії №90 Євгена Соболєва. З початку повномасштабного вторгнення він перейшов на бік окупантів. Це означає, що зрадникам геть несолодко доводиться, адже люди організовують розплату за такі дії.
- Зрадники вже метушаться, панікують і бояться. Адже контрнаступ ЗСУ та звільнення Півдня не за горами. Зокрема, у Мелітополі окупаційна "влада" боїться перебувати в палаці культури імені Шевченка, де вона організувала свою псевдоадміністрацію. Тому колаборанти перебираються на нове місце.
- Та попри все, свавілля й злочинність зрадників проти наших людей процвітають. Адже їх підтримують російські куратори. Тому вони грабують підприємців на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ба більше, вони навіть крадуть один в одного.
Зрадники є не лише на Херсонщині: дивіться відео