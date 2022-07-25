СБУ змогла ідентифікувати всіх зрадників серед правоохоронців на Херсонщині. Для цього посилили контррозвідку на південному фронті.

До теми Допоміг росії перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини: СБУ викрила чиновника-колаборанта

Зрадники відновили "Беркут" у Херсоні

Колаборанти та зрадники, як повідомляє СБУ, вступили до так званого "главного управлєнія мвд Херсонской області", яке створили там російські окупанти.

Серед завдань цього псевдоутворення – придушувати опір та залякувати мешканців тимчасово окупованих районів Півдня України. Вони чинять масові репресії, переслідування і незаконно затримують людей. Ба більше, для цього ворог відновив так званий регіональний підрозділ міліції "Беркут".

Над потерпілими здійснюють психологічний тиск, насильство та погрожують вбивством. Людей викрадають і катують.

Як вербують людей служити ворогу

У СБУ також є інформація, що колаборанти під керівництвом російських спецслужб підбирають і вербують своїх "однодумців". Їм пропонують приєднуватись до угруповань окупаційного "главку мвд". Шукають цих людей через особисті зв'язки і навіть серед експрацівників правоохоронних органів.

Співробітники СБУ провели оперативні дії та зібрали всю інформацію про кожного з колаборантів. Злочини задокументували та дізнались, де перебувають зрадники і якими маршрутами вони переміщуються.

Колаборанти на Херсонщині / Фото СБУ

Як наслідок, про підозру в колабораціонізмі вже повідомили 26 представникам "обласного управлєнія мвд", які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини. Із них 14 працювали в Нацполіції. Офіс Генпрокурора повідомив, що вони виконували вказівки ворога і створили це так зване "ГУ МВД Херсонской области". Туди вербували людей.

Імена зрадників

СБУ оприлюднила імена декого з так званого "керівного складу". Серед них:

Бобришев В.М. – начальник управління кадрового забезпечення;

– начальник управління кадрового забезпечення; Трубаєв М.В . – начальник управління карного розшуку;

. – начальник управління карного розшуку; Гаркуша Г.О. – командир батальйону "Беркут";

– командир батальйону "Беркут"; Савіна Н.В. – заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів;

– заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів; Стусенко Є.Г. – заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;

– заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції; Малиновський Р.О . – заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи;

. – заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи; Горєлов К.В. – начальник Центру громадських зв’язків;

– начальник Центру громадських зв’язків; Великосельський Є.В. – начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;

– начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків; Шершень М.В. – начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;

– начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції; Одинець С.С. – заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.

Тепер правоохоронці роблять все, що потрібно аби кожен колаборант і зрадник відповів за злочини проти України. На них невідворотно чекає покарання.

Зрадники й колаборанти в Україні

Партизани на Херсонщині підірвали автівку відомого колаборанта, начальника виправної колонії №90 Євгена Соболєва. З початку повномасштабного вторгнення він перейшов на бік окупантів. Це означає, що зрадникам геть несолодко доводиться, адже люди організовують розплату за такі дії.

Зрадники вже метушаться, панікують і бояться. Адже контрнаступ ЗСУ та звільнення Півдня не за горами. Зокрема, у Мелітополі окупаційна "влада" боїться перебувати в палаці культури імені Шевченка, де вона організувала свою псевдоадміністрацію. Тому колаборанти перебираються на нове місце.

Та попри все, свавілля й злочинність зрадників проти наших людей процвітають. Адже їх підтримують російські куратори. Тому вони грабують підприємців на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ба більше, вони навіть крадуть один в одного.

Зрадники є не лише на Херсонщині: дивіться відео